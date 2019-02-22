Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на востоке Эквадора

Мощное землетрясение произошло на востоке Эквадора. Согласно имеющейся информации, его магнитуда составила 7,7.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на геологическую службу США, толчки были зафиксированы в 132 километрах к юго-востоку от города Палора, а очаг землетрясения залегал на глубине 152 километров.

В настоящее время информация о постарадавших и возможных разрушениях не поступала.

Ранее "РГ" сообщала о том, что землетрясение магнитудой 5,7 произошло на севере Японии. Из-за подземных толчков три жителя острова Хоккайдо получили травмы.