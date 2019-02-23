На западе Украины раскольники штурмом захватили храм УПЦ

Очередной храм УПЦ силой захватили на Украине сторонники т. н. Православной церкви Украины, передает ТАСС. На этот раз инцидент произошел в Волынской области на западе республики, а объектом нападения стал храм Святого Николая Чудотворца в селе Жидичев.

"Днем эти люди срезали замки, хотя их в окружении держала полиция, можно сказать, что они препятствовали работе полиции, - рассказал глава пресс-службы Волынской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Олег Точинский. - Когда они зашли внутрь - начали проводить какую-то инвентаризацию, а чуть позже присоединились студенты духовной семинарии УПЦ Киевского патриархата. Нас во внутрь до сих пор не пускают".

Как и во всех предыдущих случаях, все произошло при полном попустительстве местной полиции.

Всего на настоящий момент раскольниками захвачены уже порядка 40 храмов УПЦ.