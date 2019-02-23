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Рубрика: Власть
Проект: Интернет

Пушков: США в Арктике - на "птичьих правах"

Выдвигать претензии на свободный доступ ко всей Арктике американцам неуместно и неумно - так член Совета Федерации РФ Алексей Пушков прокомментировал заявления командующего ВМС США в Европе и Африке адмирала Джеймса Фогго о деятельности России в арктическом регионе. США в Арктике - на "птичьих правах", убежден сенатор, так как "имеют самый малый сектор Арктики через Аляску".

Фото: iStock
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"США имеют самый малый сектор Арктики через Аляску и вообще в Арктике на "птичьих правах", - написал Пушков в своем Twitter. - Выдвигать претензии на свободный доступ ко всей Арктике американцам неуместно и неумно: у США нет возможностей и техсредств для обеспечения такого доступа. Адмирал погорячился".

Напомним, что днем в пятницу 22 февраля высокопоставленный американский военный заявил для Washington Examiner, что "Россия рассматривает арктический регион как свою собственность вопреки международным договоренностям".

Заявление вызвало недоумение среди российских политиков и военных.

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