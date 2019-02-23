Пушков: США в Арктике - на "птичьих правах"

Выдвигать претензии на свободный доступ ко всей Арктике американцам неуместно и неумно - так член Совета Федерации РФ Алексей Пушков прокомментировал заявления командующего ВМС США в Европе и Африке адмирала Джеймса Фогго о деятельности России в арктическом регионе. США в Арктике - на "птичьих правах", убежден сенатор, так как "имеют самый малый сектор Арктики через Аляску".
"США имеют самый малый сектор Арктики через Аляску и вообще в Арктике на "птичьих правах", - написал Пушков в своем Twitter. - Выдвигать претензии на свободный доступ ко всей Арктике американцам неуместно и неумно: у США нет возможностей и техсредств для обеспечения такого доступа. Адмирал погорячился".
Напомним, что днем в пятницу 22 февраля высокопоставленный американский военный заявил для Washington Examiner, что "Россия рассматривает арктический регион как свою собственность вопреки международным договоренностям".
Заявление вызвало недоумение среди российских политиков и военных.
США имеют самый малый сектор Арктики через Аляску и вообще в Арктике на "птичьих правах". Выдвигать претензии на свободный доступ ко всей Арктике американцам неуместно и неумно: у США нет возможностей и техсредств для обеспечения такого доступа. Адмирал погорячился.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 22 февраля 2019 г.