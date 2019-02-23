Работодателям запретили требовать у китаянок тест на беременность

Работодателям в Китае запретили во время собеседования с женщинами-кандидатами спрашивать о семейном положении и требовать тест на беременность. Нарушителю придется заплатить от десяти тысяч юаней (1,5 тысячи долларов).

Ранее в КНР тест на определение беременности входил в список обязательных анализов для прохождения рабочей медкомиссии. Также нанимателям теперь нельзя публиковать объявления о вакансии с предпочтениями пола кандидата, отмечает "Синьхуа".

Меры направлены на недопущение дискриминации в отношении женщин при приеме на работу, а также для создания благоприятных условий для занятости сотрудниц слабого пола, число которых в последнее время начало снижаться. Так, в 2018 году показатель работающих китаянок снизился до 61 процента. Тогда как в 1990 году трудоустроены были 73 процента китаянок старше 15 лет.