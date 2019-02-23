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23.02.2019 18:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК рассказал о судьбе найденного в "Лосином острове" ребенка

Текст: Сергей Бабкин

Мальчика, найденного в лесопарке "Лосиный остров", могут отдать под опеку только после окончания всех следственных мероприятий и экспертиз. Об этом говорится в опубликованном сегодня заявлении ГСУ СК по Москве.

Фото: Максим Григорьев/ТАСС
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По данным следователей, ребенок все еще находится в больнице. Он постепенно приходит в себя, с ним работают психологи и другие специалисты.

Тем временем продолжается расследование уголовного дела о покушении на убийство ребенка. Мама мальчика заключена под арест решением Преображенского районного суда.

Фото: iStock
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Пока продолжаются экспертизы, которые должны прояснить загадочное исчезновение мальчика. В частности, изучается пакет со скотчем, который был на голове ребенка. Также эксперты работают с лентой и ножницами из машины подозреваемой.

Напомним, что мальчика у лесопарка "Лосиный остров" нашли водители. Выяснилось, что он провел ночь один в темном лесу в сильный мороз. По одной из версий, это было покушение на убийство. Сама мама ребенка не признает вину и уверяет, что сын сбежал сам во время прогулки. Расследование продолжается, изучаются все версии.

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