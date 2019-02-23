В Москве загорелась пристройка консерватории имени Чайковского

В Москве загорелась пристройка здания государственной консерватории имени Чайковского. Пожар произошел на третьем этаже, рассказали "РГ" в столичном управлении МЧС.

Возгорание произошло в четырехэтажном здании пристройки к консерватории по адресу: Средний Кисловский пер, д. 4. Пожару присвоен второй ранг сложности. Сейчас в устранении огня задействованы значительные силы. "На пожар следуют в общей сложности 30 пожарных расчетов, создан штаб пожаротушения", - отметил дежурный столичного управления МЧС.

Здание, в котором начался пожар, находилось на реконструкции, в нем расположен факультет симфонического и хорового дирижирования. В 2016 году здание признали памятником культуры федерального значения.