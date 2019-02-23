Гонка «Берингия» стартовала на Камчатке

На биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова в Петропавловске-Камчатском дан старт традиционной многодневной гонке на собачьих упряжках "Берингия-2019", сообщили в правительстве Камчатского края.

Спортивно-развлекательное представление в честь начала соревнований провел шоумен Валдис Пельш. Для зрителей подготовлена большая программа. Во время проведения заездов жителей и гостей полуострова развлекали творческие коллективы Камчатского края и гости - ВИА "Волга-Волга" - группа, исполняющая кавер-версии популярных хитов, а также арт-группа "Сопрано" Турецкого.

События, происходящие на территории биатлонного комплекса, в режиме реального времени транслировались на официальном сайте "Берингии", на странице гонки в YouTube, на экранах в Выставочном центре на Северо-Востоке краевой столицы и в Елизове.

- На гонку-пролог, имеющую статус этапа Кубка России по ездовому спорту, подано рекордное количество заявок - 42, - сообщил Алексей Войтов, председатель оргкомитета "Берингии-2019". - В числе участников этого заезда, естественно, и каюры, которые вступят в основную гонку, их 19.

Как рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский, в этом году в гонке впервые примет участие представитель Восточного военного округа. Полковник Денис Рябухин заранее прибыл на Камчатку, где прошел акклиматизацию и провел тренировочные заезды.

В день открытия гонки в одной из палаток для обогрева организована выставка. В экспозиции представлены история "Берингии", главные ее участники - собаки, и призы, которые вручают по итогам состязаний. Отдельный блок посвящен женщинам-каюрам, которые выходят на старт "Берингии" практически с момента ее основания, и детям - продолжателям семейных традиций. Кстати, 21 февраля на биатлонном комплексе состоялась детская гонка на собачьих упряжках "Дюлин", которая традиционно проходит в рамках "Берингии". Детские старты вел популярный тележурналист, автор программ о животных Григорий Манев. На старт вышли 68 юных каюров.

"Берингия" проходит ежегодно с 1990 года. Погонщики собак, преодолевают более 1300 километров по территории Камчатки с остановкой в 22 населенных пунктах. Прошлогоднее состязание было включено в "Книгу рекордов России" как самая протяженная гонка на собачьих упряжках в стране - каюры прошли более 2100 километров от села Эссо на Камчатке до села Марково на Чукотке.