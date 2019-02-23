В Приморье проверяют факт нападения тигра на человека

С травмами от нападения крупного хищника доставлен в одну из больниц Красноармейского района Приморского края мужчина. Врачи диагностировали у пострадавшего обширные укушенные раны головы, лица и верхних конечностей. Об этом сообщил Центр "Амурский тигр".

В настоящий момент сотрудники охотнадзора и полиции разбираются в обстоятельствах случившегося и выясняют причины поведения животного.

- К сожалению, информация о произошедшем слишком рано стала достоянием общественности, что, несомненно, затруднит расследование. В первую очередь, нужно выяснить, что произошло с тигром после встречи с человеком, не ранен ли он. Раненое животное представляет большую опасность для людей, и в этом случае его нужно срочно отловить. В данном случае, по той информации, что удалось собрать, у тигра нет серьезных ранений, - прокомментировал ситуацию Сергей Арамилев, генеральный директор Центра "Амурский тигр". - Случаи столкновения тигра с человеком всегда стоит рассматривать с разных сторон. Либо хищник напал на человека по независящим от пострадавшего причинам, либо пострадавший сам стал виновником конфликта. Мы знаем, что тигр просто так на человека не нападает, поэтому во избежание односторонних нападок на зверя, хочу сказать, что человек в лесу находился не на прогулке и не "собирал грибы". Надеемся, что правоохранительные органы и охотнадзор установят истину и она станет достоянием общественности.

При первичном опросе пострадавший заявил, что был в тайге и на него неожиданно напал тигр. Подробностей происшествия ни он сам, ни граждане, доставившие его в больницу, не раскрывают, ограничиваясь общими фразами.