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23.02.2019 14:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Уфе хлопок в квартире выбил стекла и повредил потолок

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

В Калининском районе Уфы эксперты выясняют обстоятельства хлопка в квартире жилого дома. Об этом сообщили в городском управлении гражданской защиты.

В многоэтажке в Архангельске произошел хлопок газа

Инцидент произошел 23 февраля около 10 утра по московскому времени на четвертом этаже пятиэтажки по адресу Маяковского,10/1. Из-за хлопка в одной из квартир выбило стекла.

Приехавшие на место представители экстренных служб выяснили, что хлопок произошел из-за взаимодействия паров ацетона, газовоздушной смеси и огня. По предварительной версии, в квартире варили ацетон.

Пострадавших нет. Повреждено лишь потолочное покрытие на кухне, а на балконе выбило стекла.

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