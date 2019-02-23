В Уфе хлопок в квартире выбил стекла и повредил потолок

В Калининском районе Уфы эксперты выясняют обстоятельства хлопка в квартире жилого дома. Об этом сообщили в городском управлении гражданской защиты.

Инцидент произошел 23 февраля около 10 утра по московскому времени на четвертом этаже пятиэтажки по адресу Маяковского,10/1. Из-за хлопка в одной из квартир выбило стекла.

Приехавшие на место представители экстренных служб выяснили, что хлопок произошел из-за взаимодействия паров ацетона, газовоздушной смеси и огня. По предварительной версии, в квартире варили ацетон.

Пострадавших нет. Повреждено лишь потолочное покрытие на кухне, а на балконе выбило стекла.