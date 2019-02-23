В Карелии двое взрослых и ребенок погибли в ДТП

На трассе в Карелии в аварии погибли три человека, в том числе ребенок. ДТП произошло в Пряжинском районе, вблизи поселка Крошнозеро, около половины восьмого утра, сообщает Госавтоинспекция Карелии.

По предварительным данным, 30-летняя женщина за рулем иномарки не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Здесь автомобиль столкнулся с отечественной машиной, в салоне которой находились три жителя Петрозаводска: водитель и пассажирка, которым по 68 лет, и девятилетняя девочка. Она сидела сзади в удерживающем кресле. Все трое погибли.

Сейчас ГИБДД устанавливает обстоятельства случившегося.