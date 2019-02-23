В Петербурге на стройке ледокола "Урал" произошел пожар

В Северной столице пожарные ликвидировали возгорание, произошедшее на территории ООО "Балтийский завод судостроения". Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сообщение о пожаре по адресу Васильевский остров, 27 линия, дом 2 поступило ночью. Выяснилось, что на ледоколе "Урал", находящемся на стапеле в процессе формирования металлического корпуса, горит два погонных метра пластиковой трубы воздуховода, находящихся на второй палубе.

К ликвидации пожара были привлечены четыре единицы техники и 20 пожарных. Вскоре возгорание было ликвидировано. Пострадавших нет.

Справка "РГ"

Строящийся ледокол "Урал" - третье судно в проекте 22220. Эти суда после завершения строительства станут самыми мощными ледоколами мира, призванными обслуживать работу на арктических широтах.