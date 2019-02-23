Под Волгоградом при пожаре погибли два человека

В Среднеахтубинском районе Волгоградской области произошел пожар, который унес жизни двух человек.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Волгоградской области, в хуторе Ямы на улице Набережной загорелся частный дом. Огонь охватил площадь около 100 квадратных метров.

Пожарные оперативно прибыли на место происшествия, однако пламя уже бушевало так, что обрушилась кровля строения. При разборе завалов были обнаружены тела 63-летней женщины и 53-летнего мужчины.

Специалисты МЧС устанавливают, что стало причиной трагедии.