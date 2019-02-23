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23.02.2019 10:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Волгоградом при пожаре погибли два человека

Текст: Марина Бровкина (Волгоград)

В Среднеахтубинском районе Волгоградской области произошел пожар, который унес жизни двух человек.

В Ростове при пожаре в девятиэтажке погиб мужчина

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Волгоградской области, в хуторе Ямы на улице Набережной загорелся частный дом. Огонь охватил площадь около 100 квадратных метров.

Пожарные оперативно прибыли на место происшествия, однако пламя уже бушевало так, что обрушилась кровля строения. При разборе завалов были обнаружены тела 63-летней женщины и 53-летнего мужчины.

Специалисты МЧС устанавливают, что стало причиной трагедии.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область
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