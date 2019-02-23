В Севастополе при пожаре в жилом доме погиб ребенок

В Севастополе СК начал проверку по факту гибели трехлетнего мальчика при пожаре в Балаклавском районе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Пожар произошел в квартире дома на улице Терлецкого. К этому моменту известно, что родители ребенка в момент возгорания были на работе, а за мальчиком присматривала бабушка. Но спасти малыша ей не удалось.

Бабушка ребенка госпитализирована, она находится в сознании и дает показания, которые должны помочь установить причину возгорания.

Тем временем следователи и эксперты-криминалисты выполняют в квартире необходимые следственные действия и устанавливают хронологию произошедшего. На место ЧП выезжал и.о. руководителя регионального следственного управления СК РФ по городу Севастополю.