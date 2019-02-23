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23.02.2019 18:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Севастополе при пожаре в жилом доме погиб ребенок

Текст: Илья Изотов (Севастополь)

В Севастополе СК начал проверку по факту гибели трехлетнего мальчика при пожаре в Балаклавском районе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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Пожар произошел в квартире дома на улице Терлецкого. К этому моменту известно, что родители ребенка в момент возгорания были на работе, а за мальчиком присматривала бабушка. Но спасти малыша ей не удалось.

Бабушка ребенка госпитализирована, она находится в сознании и дает показания, которые должны помочь установить причину возгорания.

Тем временем следователи и эксперты-криминалисты выполняют в квартире необходимые следственные действия и устанавливают хронологию произошедшего. На место ЧП выезжал и.о. руководителя регионального следственного управления СК РФ по городу Севастополю.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь
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