Оленина и коктейль из крови: чем питаются коренные народы Ямала

Новости

Американская пара призналась в пытках своих 12 детей 04:53
Гонка «Берингия» стартовала на Камчатке 04:45
"Роснефть" пригрозила судом итальянской газете La Stampa 04:30
Трамп назвал Крафт претендентом на должность постпреда США при ООН 04:13
Захарова призвала Японию объяснить слова об "оккупации" Курил 03:57
В Приморье начался международный ледовый полумарафон 03:42
Певцу Ар Келли предъявили обвинения в изнасиловании 03:27
На Камчатке возродили традицию полуденных выстрелов 03:20
Работодателям запретили требовать у китаянок тест на беременность 02:15
Власти Судана ввели режим ЧП на год на фоне протестов 01:42
На западе Украины раскольники штурмом захватили храм УПЦ 00:32
Российский Су-27 сопроводил шведский самолет-разведчик у границ РФ 00:05
Пушков: США в Арктике - на "птичьих правах" 00:00
Илон Маск взял ипотеку на 61 млн долларов 22.02.2019
Трамп готов ответить на запрет конгресса строить стену на границе 22.02.2019
Венесуэльские индейцы взяли в плен генерала Нацгвардии республики 22.02.2019
Кривой Рог парадом отпраздновал годовщину освобождения от нацистов 22.02.2019
В Сирии останутся 400 военных из США и до 1,5 тысячи из Европы 22.02.2019
Кличко похвастался "высокой смертностью" в Киеве 22.02.2019
Украинские претендентки "Евровидения": Украина просто потеряла Крым 22.02.2019
ФАС грозит оштрафовать "Яндекс" за рекламу электрошокера 22.02.2019
Вышел трейлер байопика Элтона Джона от продюсера "Богемской рапсодии" 22.02.2019
На Западе нет единства по Венесуэле из-за непредсказуемости последствий 22.02.2019
Рогозин: Корабль "Федерация" полетит на Луну, а не к МКС 22.02.2019
Роскосмос построит в Москве небоскреб-"ракету" 22.02.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать подарок мужчине на 23 февраля
Как выбрать подарок мужчине на 23 февраля
Какие соки надо пить накануне весны
Какие соки надо пить накануне весны
Военные прокомментировали заявления президента о новейшем оружии
Военные прокомментировали заявления президента о новейшем оружии
23.02.2019 05:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Оленина и коктейль из крови: чем питаются коренные народы Ямала

Текст: Елена Мационг
За последние пять лет аборигены Ямала - ненцы, ханты и манси - стали потреблять на 40 процентов меньше оленины и на 50 процентов меньше рыбы, выловленной в местных реках (главным образом - белой, самой ценной). При этом в рационе растет потребление завозной, технологически обработанной пищи: полуфабрикатов, консервов и кондитерских изделий, содержащих много углеводов.
Фото: Антон Тайбарей/ТАСС Фото: Антон Тайбарей/ТАСС
Фото: Антон Тайбарей/ТАСС

Как результат, у представителей коренных народов почти в два раза выросло число заболеваний гипертонией, у каждого третьего - избыточная масса тела, вплоть до ожирения.

К таким выводам пришли ученые Научного центра изучения Арктики, проведя масштабное исследование влияния различных видов питания на здоровье аборигенов, с учетом возраста, пола, кочевого или оседлого образа жизни.

Фото: iStock
Какие соки надо пить накануне весны

- В экстремальных условиях Арктики местная, белковая пища (оленина, рыба из северных рек), а также богатые витаминами ягоды (клюква, морошка, брусника) всегда служили настоящим спасением, - говорит заместитель директора Научного центра Андрей Лобанов. - Ведь традиционное питание для кочевых народов это не просто набор неких пищевых продуктов, но и неотъемлемый элемент культуры, средство профилактики и лечения, и очень важный фактор адаптации к условиям жизни на Крайнем Севере.

Уменьшение потребления рыбы во многом связано с тем, что на Ямале сегодня лов ее запрещен, а оленину крупные хозяйства продают, она стала товарной категорий, и почти не используется в натуральном хозяйстве.

К слову, сегодня почти каждый третий абориген на Ямале продолжает вести кочевой образ жизни, перемещаясь по тундре вместе со стадами оленей. Как выяснилось, в их рационе все-таки пока больше местных продуктов. На столах у осевших в поселках ямальцев доля завозной еды больше, соответственно, выше и заболеваемость.

Фото: Николай Хижняк/РИА Новости
Возвращение ларьков и палаток даст импульс рыбной торговле

Показательно, что часть мяса и рыбы аборигены употребляют сырыми, в виде строганины - тонко нарезанных кусочков оленины, муксуна, щёкура.

И сегодня коренные народы пьют целительный энергетический коктейль из крови только что забитого оленя. И это отнюдь не религиозный ритуал, или странная прихоть - это насущная необходимость в получении ценного, богатого микроэлементами и витаминами напитка. В Арктике пьют и любят его все - и дети, и взрослые. К слову, те, кто пробовал кровь оленя, говорят, что вкус ее ни с чем несравним, и разве что он отдаленно напоминает томатный сок. Выпив его, человек ощущает настоящий прилив энергии.

Как говорит Андрей Лобанов, в условиях, когда зима на Ямале продолжается почти 200 дней в году, и морозы опускаются порой до 60 градусов, а в период полярной ночи солнце всходит всего на три-четыре часа, роль пищи, конечно, неоценима.

Общество Ежедневник Стиль жизни Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин поручил до марта решить судьбу косаток из "китовой тюрьмы"
В Сирии останутся 400 военных из США и до 1,5 тысячи из Европы
Голикова назвала регионы с самыми большими долгами по зарплате
Парламентарии РФ пригласили комитет ПА ОБСЕ в Крым
ЕСПЧ отказал Украине в обеспечительных мерах по событиям в Керченском проливе