Оленина и коктейль из крови: чем питаются коренные народы Ямала

За последние пять лет аборигены Ямала - ненцы, ханты и манси - стали потреблять на 40 процентов меньше оленины и на 50 процентов меньше рыбы, выловленной в местных реках (главным образом - белой, самой ценной). При этом в рационе растет потребление завозной, технологически обработанной пищи: полуфабрикатов, консервов и кондитерских изделий, содержащих много углеводов.

Как результат, у представителей коренных народов почти в два раза выросло число заболеваний гипертонией, у каждого третьего - избыточная масса тела, вплоть до ожирения.

К таким выводам пришли ученые Научного центра изучения Арктики, проведя масштабное исследование влияния различных видов питания на здоровье аборигенов, с учетом возраста, пола, кочевого или оседлого образа жизни.

- В экстремальных условиях Арктики местная, белковая пища (оленина, рыба из северных рек), а также богатые витаминами ягоды (клюква, морошка, брусника) всегда служили настоящим спасением, - говорит заместитель директора Научного центра Андрей Лобанов. - Ведь традиционное питание для кочевых народов это не просто набор неких пищевых продуктов, но и неотъемлемый элемент культуры, средство профилактики и лечения, и очень важный фактор адаптации к условиям жизни на Крайнем Севере.

Уменьшение потребления рыбы во многом связано с тем, что на Ямале сегодня лов ее запрещен, а оленину крупные хозяйства продают, она стала товарной категорий, и почти не используется в натуральном хозяйстве.

К слову, сегодня почти каждый третий абориген на Ямале продолжает вести кочевой образ жизни, перемещаясь по тундре вместе со стадами оленей. Как выяснилось, в их рационе все-таки пока больше местных продуктов. На столах у осевших в поселках ямальцев доля завозной еды больше, соответственно, выше и заболеваемость.

Показательно, что часть мяса и рыбы аборигены употребляют сырыми, в виде строганины - тонко нарезанных кусочков оленины, муксуна, щёкура.

И сегодня коренные народы пьют целительный энергетический коктейль из крови только что забитого оленя. И это отнюдь не религиозный ритуал, или странная прихоть - это насущная необходимость в получении ценного, богатого микроэлементами и витаминами напитка. В Арктике пьют и любят его все - и дети, и взрослые. К слову, те, кто пробовал кровь оленя, говорят, что вкус ее ни с чем несравним, и разве что он отдаленно напоминает томатный сок. Выпив его, человек ощущает настоящий прилив энергии.

Как говорит Андрей Лобанов, в условиях, когда зима на Ямале продолжается почти 200 дней в году, и морозы опускаются порой до 60 градусов, а в период полярной ночи солнце всходит всего на три-четыре часа, роль пищи, конечно, неоценима.