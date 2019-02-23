В Челябинске назвали причину массового отравления в детсаду

В Челябинске организовано эпидемиологическое расследование из-за вспышки острой кишечной инфекции в детском саду. В нем зарегистрировано шесть случаев отравлений неустановленной этиологии, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

- Сейчас в детском саду проведена заключительная дезинфекция всех помещений общего пользования, работа пищеблока приостановлена до получения результатов лабораторных исследований готовой продукции и анализов сотрудников, - сообщили в ведомстве. - Проводятся исследования материала от заболевших, проб пищи, воды, дезинфицирующих средств, а также смывов из внешней среды. По результатам лабораторных испытаний предварительно установлено, что причиной заболеваний стал норовирус.

Стоит отметить, что норовирус имеет высокие показатели заразности, поражает целые коллективы и группы людей. И хотя организм справляется с ним в короткие сроки, его протекание причиняет больным немалый дискомфорт. Болезнь сопровождается рвотой, симптомами отравления и простуды.

Расследование в детсаду продолжается, оно взято под контроль руководства, отметили в Роспотребнадзоре.