Сотрудники подразделений МЧС и Следственного комитета впервые отработали взаимодействие при проведении первичных следственных действий на месте пожара. Корреспонденту "РГ" удалось своими глазами увидеть специалистов за работой.

Заброшенному дому позволили гореть лишь несколько минут: огонь только коснулся крыши, как в здание ворвались пожарные. Сбив пламя, они осмотрели дом с использованием тепловизора, это позволило найти и потушить тлеющие участки, незаметные в клубах дыма и пара. По легенде учений в доме был обнажен труп, поэтому пожарные вызвали следователей.

Криминалисты разделились на две учебные группы, которые должны были выяснить: возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем, или же это был поджог с целью скрыть убийство? Поначалу обе группы действовали вместе: осмотрели здание снаружи, отметили и занесли в протокол, какие предметы были выброшены из дома при тушении - позже это поможет восстановить картину пожара. В доме специалисты из МЧС обратили внимание следователей на то, что газоанализатор показал повышенное содержание продуктов горения углеводородов, что указывает на возможность поджога.

Криминалисты отметили, что деревянный пол рядом с матрасом, на котором лежал "погибший", практически целый, в то время как само "тело" сильно обгорело. Это позволило сделать вывод, что горение было интенсивным, но кратковременным, и происходило в основном на поверхности матраса. Затем в дом пригласили судмедэкспертов. Их задача на месте происшествия - установить время смерти и понять, укладываются ли повреждения тела в картину пожара, или же свидетельствуют об убийстве. Для этого они используют электротермометр, динамометр для исследования трупных пятен и элекрораздражитель мышц. В нашем случае "труп" слишком обгорел, поэтому на месте получить ответы не удалось

- В Свердловской области это первые учения такого масштаба, в которых участвуют и МЧС, и СК, и судмедэксперты, − говорит руководитель отдела криминалистического сопровождения следствия ГУ криминалистики СК РФ Эдуард Иванов. - Очень важно отработать совместные действия наших подразделений, чтобы сотрудники слаженно работали вместе и лучше понимали задачи и компетенции своих коллег.