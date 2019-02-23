Жительницу Зауралья осудили за убийство ребенка ложкой

В Кургане вынесли приговор 29-летней жительнице Шадринска, до смерти избившей ребенка своей подруги. Суд признал ее виновной в убийстве малолетнего, находящегося в заведомо беспомощном состоянии, сообщили в судебной инстанции.

- Преступление совершено в ноябре 2017 года в городе Шадринске, - сообщили в пресс-службе Курганского областного суда. - Подсудимая на почве личной неприязни к проживающему в квартире трехлетнему ребенку умышленно нанесла ему по голове множество ударов рукой и металлической ложкой, причинив тупую черепно-мозговую травму. От полученной травмы ребенок скончался.

Мальчик вместе с матерью проживал в квартире подсудимой за неимением другого жилья. По всей видимости, хозяйке надоело присутствие в доме чужого ребенка и она сорвала на нем свое раздражение.

За жестокую расправу над малолетним женщину приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор может быть обжалован в Верховный суд РФ.