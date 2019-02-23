Российский Су-27 сопроводил шведский самолет-разведчик у границ РФ

Российский истребитель был вынужден подняться в воздух для сопровождения полета самолета-разведчика "Гольфстрим" шведских ВВС, который приближался к границам РФ. Как сообщили в Минобороны, Су-27 находился на безопасном расстоянии от иностранного воздушного судна.

В ведомстве сообщили, что инцидент произошел 19 февраля. В этот день средства контроля воздушного пространства России обнаружили над нейтральными водами Балтийского моря воздушную цель, которая приближалась к государственной границе. Для установления принадлежности объекта из состава дежурных сил противовоздушной обороны навстречу был отправлен истребитель Су-27.

Пилот российского самолета приблизился к иностранному на расстояние, которое позволило визуально идентифицировать его. Как только "Гольфстрим" удалился от наших границ, истребитель вернулся на базу, сообщили в военном ведомстве.

Ранее ВВС Швеции сообщили о том, что российский Су-27 якобы приблизился к самолету радиотехнической разведки на расстояние в 20 метров.