Власти Судана ввели режим ЧП на год на фоне протестов

Президент Судана Омар аль-Башир распустил правительство и ввел в стране режим чрезвычайного положения на один год. Он также призвал парламент отложить поправки в Конституцию, которые позволят ему участвовать в выборах главы государства в следующем году. Также он сложил с себя полномочия руководителя правящей партии.

Суданский лидер отметил, что данные меры необходимы для нормализации ситуации в стране и проведения экономических реформ, которые выведут страну из кризиса, передает телеканал Al-Hadath. Аль-Башир должен выступить с обращением к нации.

Протесты в Судане продолжаются с декабря 2018 года. Беспорядки вспыхнули на фоне роста цен на хлеб и другие товары, что еще больше ухудшило и так бедственное положение суданцев. Протестующие поджигали офисы правящей партии и требовали отставки президента и кабинета министров. В результате беспорядков погибли 30 человек, еще 200 получили ранения.