Под Смоленском мать выбросила младенца с восьмого этажа из-за пожара

Смоленские следователи возбудили уголовное дело о гибели ребенка при пожаре в райцентре Ярцево.

Пожар произошел 23 февраля в жилой многоэтажке, загорелась квартира на шестом этаже. Двумя уровнями выше женщина запаниковала и выбросила в окно своего ребенка, родившегося в 2018 году. Внизу младенца поймали на растянутую прохожими ткань, но от полученных травм малыш умер в больнице.

Пожарные быстро потушили возгорание и эвакуировали жителей задымленного подъезда. Хозяин квартиры, где произошло возгорание, госпитализирован.

- Уголовное дело возбуждено для полного и всестороннего выяснения всех подробностей произошедшего. В ходе расследования предстоит изучить условия проживания ребенка и другие обстоятельства, приведшие к трагедии, - рассказала представитель регионального управления СКР Наталья Зуева.