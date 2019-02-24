Хабаровчанка родила в больнице без помощи врачей

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю проводит процессуальную проверку по факту оказания роженице услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ), сообщается на сайте ведомства.

Проверкой установлено, что 6 февраля 35-летняя женщина была доставлена в родильный дом № 2 города Хабаровска. Находясь в предродовой палате, она не дождалась помощи медиков и самостоятельно родила ребенка. Мать и ребенок были выписаны из родильного дома в удовлетворительном состоянии, их жизни и здоровью ничто не угрожает.

В ходе процессуальной проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, причины неоказания надлежащей помощи и дана юридическая оценка действиям медицинского персонала роддома.