В Казани женщина с ребенком отравились угарным газом

Женщина и 12-летний ребенок госпитализированы после отравления угарным газом в Казани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС по Татарстану.

По данным агентства, ЧП произошло в жилом доме №8А по улице Латышских Стрелков в Советском районе города. Женщина 1980 года рождения и 12-летний мальчик отравились угарным газом. Они госпитализированы.

Подросток доставлен в детскую больницу с отравлением средней степени тяжести. Женщина госпитализирована в седьмую клиническую больницу. У нее также диагностировано отравление средней степени.

На месте происшествия работают экстренные службы города. Выясняется причина ЧП.