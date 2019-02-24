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24.02.2019 15:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Казани женщина с ребенком отравились угарным газом

Женщина и 12-летний ребенок госпитализированы после отравления угарным газом в Казани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС по Татарстану.

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По данным агентства, ЧП произошло в жилом доме №8А по улице Латышских Стрелков в Советском районе города. Женщина 1980 года рождения и 12-летний мальчик отравились угарным газом. Они госпитализированы.

Подросток доставлен в детскую больницу с отравлением средней степени тяжести. Женщина госпитализирована в седьмую клиническую больницу. У нее также диагностировано отравление средней степени.

На месте происшествия работают экстренные службы города. Выясняется причина ЧП.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань
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