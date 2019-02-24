В Приангарье задержали подозреваемых в разбойном нападении на трассе

Правоохранители задержали троих мужчин, которые подозреваются в разбойном нападении на трассе Красноярск - Братск и убийстве молодого человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Иркутской области.

По данным агентства, нападение произошло в ночь на субботу. Трое пьяных мужчин перегородили дорогу и остановили автомобиль с молодым человеком и девушкой. Они забрали машину и нанесли ранения находившимся в салоне людям. В результате молодой человек погиб, а девушка получила ножевое ранение.

По словам собеседника агентства, после нападения злоумышленники угнали еще один автомобиль. Об обстоятельствах и последствиях второго нападения не сообщается. На данный момент региональное МВД и СКР официально не комментируют происшествие.