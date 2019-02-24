По факту смертельного ДТП в центре Петербурга возбуждено дело

В Петербурге начато расследование уголовного дела о наезде автомобиля BMW X6 на группу пешеходов. ДТП произошло ночью возле дома №55 по Невскому проспекту.

Как сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу, уголовное дело возбуждено по статье 264 - "Нарушение правил дорожного движения". Сейчас ведомство инициировало вопрос о передаче материалов дела из полиции в Главное следственное управление СК по Санкт-Петербургу.

Напомним, около полуночи автомобиль BMW X6 выехал на тротуар и сбил пятерых пешеходов.

Мужчина и женщина, проходившие в это время по улице, погибли на месте. Еще трое пешеходов получили травмы. Сейчас они госпитализированы.

За рулем иномарки находился 30-летний мужчина. Его задержали на месте происшествия.