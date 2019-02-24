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24.02.2019 11:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

По факту смертельного ДТП в центре Петербурга возбуждено дело

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге начато расследование уголовного дела о наезде автомобиля BMW X6 на группу пешеходов. ДТП произошло ночью возле дома №55 по Невскому проспекту.

Фото: Пресс-служба ГИБДД Карелии
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Как сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу, уголовное дело возбуждено по статье 264 - "Нарушение правил дорожного движения". Сейчас ведомство инициировало вопрос о передаче материалов дела из полиции в Главное следственное управление СК по Санкт-Петербургу.

Напомним, около полуночи автомобиль BMW X6 выехал на тротуар и сбил пятерых пешеходов.

Мужчина и женщина, проходившие в это время по улице, погибли на месте. Еще трое пешеходов получили травмы. Сейчас они госпитализированы.

За рулем иномарки находился 30-летний мужчина. Его задержали на месте происшествия.

Происшествия ЧП ДТП Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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