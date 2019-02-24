В центре Петербурга лихач насмерть сбил пешеходов

Новости

Театр срочно отменил спектакль из-за плохого самочувствия Ланового 00:09
Вратарь "Челси" отказался уходить на замену и поругался с тренером 24.02.2019
Права на песню Украины для "Евровидения" принадлежат российской компании 24.02.2019
Воронежский подросток купил автомобиль за билеты банка приколов 24.02.2019
ФК "Ростов" обыграл "Краснодар" и вышел в полуфинал Кубка России 24.02.2019
Отсидевшему 39 лет в тюрьме американцу выплатят 21 миллион долларов 24.02.2019
Росгвардеец уничтожил стрелка, ранившего полицейского под Астраханью 24.02.2019
В Мурманской области из-за непогоды ограничили движение грузовиков 24.02.2019
В Иране заявили о срыве тайной акции США по саботажу ракетной программы 24.02.2019
Трамп назвал "полезными" санкции России и Китая против КНДР 24.02.2019
Террорист захватил пассажирский самолет авиакомпании из Бангладеша 24.02.2019
В Приангарье задержали подозреваемых в разбойном нападении на трассе 24.02.2019
Иран построит в Сирии 200 тысяч жилых домов 24.02.2019
Георгия Данелию ввели в искусственную кому 24.02.2019
Голикова объяснила изменение порядка индексации пенсий 24.02.2019
Британский парламент до 12 марта вновь проголосует по сделке о Brexit 24.02.2019
Состояние раненого под Астраханью полицейского оценили как критическое 24.02.2019
Йоргос Лантимос снимет экранизацию книги "Поп 1280" Джима Томпсона 24.02.2019
Два жителя Дагестана насмерть отравились угарным газом 24.02.2019
Новая Lada Granta или подержанная иномарка: что купить за 500 тысяч 24.02.2019
Леди Гага передумала выходить замуж и разорвала очередную помолвку 24.02.2019
Под Астраханью мужчина обстрелял полицейских из ружья 24.02.2019
Бастрыкин поручил оперативно расследовать ДТП в центре Петербурга 24.02.2019
Житель Башкирии сделал из автомобиля подъемник на детскую горку 24.02.2019
В России выходит сериал-ремейк культового детектива Фрица Ланга 24.02.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос министру ЖКХ Подмосковья Евгению Хромушину
Задайте вопрос министру ЖКХ Подмосковья Евгению Хромушину
Какие соки надо пить накануне весны
Какие соки надо пить накануне весны
Военные прокомментировали заявления президента о новейшем оружии
Военные прокомментировали заявления президента о новейшем оружии
24.02.2019 23:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Гонка на тротуаре

В центре Петербурга лихач насмерть сбил пешеходов
Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Столичный выпуск № 41(7799)
В ближайшее время в Петербурге определят меру пресечения 30-летнему владельцу элитной иномарки BMW X6. В ночь на 24 февраля у дома N 55 по Невскому проспекту он на огромной скорости въехал в группу пешеходов, два человека погибли, трое - в больнице.

В Следственном управлении СК РФ по Санкт-Петербургу не скрывают: ведомство будет настаивать на аресте подозреваемого. Известно, что в отношении мужчины завели дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения". У лихача имеется множество неоплаченных штрафов, а с ноября прошлого года он в принципе не имел права садиться за руль, так как у него отобрали права.

В Петербурге на Невском проспекте троллейбус сбил пешехода

Сразу после ДТП подозреваемого увезли на экспертизу, на улицу Боровую. Сам мужчина, к слову, не пострадал. Личности погибших установили быстро: это мужчина 40 лет, гражданин США, и 39-летняя жительница Москвы.

Троих раненых увезли в Мариинскую больницу, это ближайшее медучреждение от места аварии. Как сообщила вице-губернатор Петербурга Анна Митянина, раненая женщина находится в стабильно тяжелом состоянии. Еще двое мужчин госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Авария на Невском вызвала широкий общественный резонанс. Хотя в ночь на 24 февраля метро в Северной столице закрылось в полночь, на улицах все равно было многолюдно: горожане и гости города отмечали День защитника Отечества. Многие рестораны и кафе обслуживали посетителей круглосуточно, люди гуляли, делали селфи.

Происшествия ЧП ДТП Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП на Невском проспекте
В США российский дрон-камикадзе назвали революцией в военном деле
Премьер земли Бавария: России не место на "штрафной скамейке"
Жена попавшего в реанимацию Георгия Данелии рассказала о его состоянии
Порошенко назвал Украину агрессором