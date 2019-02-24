В центре Петербурга лихач насмерть сбил пешеходов

В ближайшее время в Петербурге определят меру пресечения 30-летнему владельцу элитной иномарки BMW X6. В ночь на 24 февраля у дома N 55 по Невскому проспекту он на огромной скорости въехал в группу пешеходов, два человека погибли, трое - в больнице.

В Следственном управлении СК РФ по Санкт-Петербургу не скрывают: ведомство будет настаивать на аресте подозреваемого. Известно, что в отношении мужчины завели дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения". У лихача имеется множество неоплаченных штрафов, а с ноября прошлого года он в принципе не имел права садиться за руль, так как у него отобрали права.

Сразу после ДТП подозреваемого увезли на экспертизу, на улицу Боровую. Сам мужчина, к слову, не пострадал. Личности погибших установили быстро: это мужчина 40 лет, гражданин США, и 39-летняя жительница Москвы.

Троих раненых увезли в Мариинскую больницу, это ближайшее медучреждение от места аварии. Как сообщила вице-губернатор Петербурга Анна Митянина, раненая женщина находится в стабильно тяжелом состоянии. Еще двое мужчин госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Авария на Невском вызвала широкий общественный резонанс. Хотя в ночь на 24 февраля метро в Северной столице закрылось в полночь, на улицах все равно было многолюдно: горожане и гости города отмечали День защитника Отечества. Многие рестораны и кафе обслуживали посетителей круглосуточно, люди гуляли, делали селфи.