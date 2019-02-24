В Ленобласти в ДТП погибла женщина, ранены двое детей

В Ленинградской области сотрудники полиции выясняют обстоятельства автокатастрофы, в которой один человек погиб, четверо пострадали.

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ДТП произошло на 73-м километре трассы "Кола". Автомобиль Opel Astra врезался в припаркованный на встречной полосе Hyundai Solaris.

По предварительным данным, 57-летний водитель Opel Astra не справился с управлением. В результате погибла его 43-летняя пассажирка. Также в салоне находилась 10-летняя девочка, она доставлена в больницу, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.

В автомобиле Hyundai Solaris травмы средней тяжести получили двое мужчин, одному 31 год, другому 35 лет, также пострадал 13-летний подросток.

Сейчас водитель Opel Astra задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.