В Астраханской области мужчина ранил из ружья полицейского

Оперативный сотрудник полиции получил огнестрельные ранения при задержании преступника в селе Бахтемир, сообщает пресс-служба управления МВД по Астраханской области.

В дежурную часть поступило сообщение о подозрительном гражданине с ружьем. Прибывшие стражи порядка вступили с неизвестным в переговоры, требуя сдать оружие. В ответ гражданин несколько раз выстрелил. Ответным огнем он был нейтрализован.

Раненому полицейскому оказывают медицинскую помощь. Гражданские лица и их имущество не пострадали.

Как уточнили в пресс-службе следственного управления региона, перестрелка произошла возле остановки. По факту ЧП возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.