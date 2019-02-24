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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Краснодаре в массовом ДТП из-за гололеда столкнулись 24 машины

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В Краснодаре в районе Северных мостов произошла массовая авария, в которой столкнулось в общей сложности 24 машины. Два человека получили травмы, прибывшая скорая оказала им помощь на месте, от госпитализации они отказались.

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Авария произошла поздно вечером 23 февраля.

- На первом и втором Северных мостах произошло девять ДТП, в которых в общей сложности участвовало 24 машины, - сообщил дежурный пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - Причиной аварий стала непогода и гололед.

В социальных сетях участники массовой аварии разместили видеоролики, на которых видно, как машины врезаются друг в друга.

- Раскрутило тут всех, - говорит один из очевидцев.

Накануне вечером в Краснодаре внезапно и резко испортилась погода: пошел мокрый снег с дождем, сильно похолодало. До этого в столице Кубани большую часть зимы было относительно тепло, часто держалась плюсовая температура и автомобилисты привыкли к соответствующему стилю вождения, не делая поправку на гололед и возможные заносы.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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