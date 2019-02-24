В Магнитогорске ночью эвакуировали жильцов поврежденного взрывом дома

Жителей дома по проспекту Карла Маркса № 164 в Магнитогорске, поврежденного взрывом газа 31 декабря, сегодня экстренно эвакуировали из-за ночного пожара. Возгорание началось в пристройке к жилому дому, в котором размешается торговый центр "Зори Урала". По предварительным данным, загорелись товары хозяйственного назначения, сообщили в воскресенье в ГУ МЧС по Челябинской области.

- Уже через четыре минуты к месту ЧП прибыли первые подразделения Магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона. - Они приступили к ликвидации возгорания в торговом центре. Однако внутри многоэтажки по проспекту Карла Маркса, 164 наблюдалось сильное задымление, и было принято решение об эвакуации жителей. В сопровождении сотрудников МЧС из 11 и 12 подъездов дома вывели 61 человека, в том числе 11 детей.

Администрация Магнитогорска выделила для обогрева людей два автобуса. После проветривания подъездов все жильцы благополучно вернулись в свои квартиры. Погибших и пострадавших нет.

Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются пожарные дознаватели. В Магнитогорск дополнительно направлена испытательная пожарная лаборатория.

К ликвидации последствий ЧП привлекалось 38 человек и 12 единиц техники, отметили в ГУ МЧС региона.