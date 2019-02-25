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25.02.2019 20:05
Рубрика: Происшествия

Жалобы на арест

Фигурантов дела Baring Vostok просят отпустить из СИЗО
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 42(7800)
Мосгорсуд в понедельник начал рассматривать апелляционную жалобу защиты на арест бывшего главы банка "Восточный" Алексея Кордичева и партнера Baring Vostok Вагана Абгаряна.

Кордичев, Абгарян, а также основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, партнер этого фонда, гражданин Франции Филипп Дельпаль, а также директор фонда по инвестициям Иван Зюзин и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров были арестованы Басманным судом по делу о хищении более 2,5 млрд рублей банка "Восточный".

Адвокаты наставали на изменении меры пресечения своим клиентам на не связанную с содержанием в СИЗО. Следствие обосновало содержание всех фигурантов в СИЗО тем, что их действия нельзя относить к совершенным в сфере предпринимательской деятельности. По мнению следователя, обвиняемые изначально преследовали цель преступного обогащения.

Следствие обосновало содержание фигурантов в СИЗО тем, что их действия нельзя относить к совершенным в сфере предпринимательства. По мнению следователя, их целью было преступное обогащение

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере было возбуждено 13 февраля по материалам ФСБ России. Перед этим в управление "К" ФСБ России обратился член совета директоров банка "Восточный" Шерзод Юсупов - миноритарный акционер банка "Восточный". Также показания против Майкла Калви дали акционер "Восточного" Артем Аветисян и зампред правления банка Константин Рогов.

13 февраля Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщил следователям Юсупов, в 2017 году его ввели в заблуждение, чтобы он проголосовал за отступное соглашение по кредиту на 2,5 млрд рублей, заключенному между "Восточным" и "Первым коллекторским бюро" в 2015 году.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
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По данным следствия, ПКБ в счет долга перед "Восточным" уступило банку 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG). Перед сделкой бумаги IFTG оценивались в 3 млрд рублей. В то же время, как утверждает следствие, согласно экспертизе кипрской компании цена этих акций составляла всего 600 тысяч рублей, а, по версии ЦБ, цена этих акций сейчас вообще приближается к нулю.

В свою очередь, Майкл Калви заявил, что следствие оперирует некорректной оценкой стоимости акций IFTG. Кроме того, по его словам, Юсупов сам выступал одним из переговорщиков при заключении отступного соглашения и все знал о параметрах сделки. По мнению Калви, его уголовное преследование связано с корпоративным конфликтом вокруг "Восточного" между ним, с одной стороны, и, с другой - Юсуповым и бывшим президентом "Юниаструм банка" Артемом Аветисяном. Как утверждает основатель Baring Vostok, перед объединением "Восточного" и "Юниаструма" в 2017 году Аветисян выводил средства банка через сделки с фиктивными компаниями, что было установлено после слияния и в связи с чем Baring Vostok в 2018 году подал иск в Международный третейский арбитраж в Лондоне. В свою очередь, руководство фонда Baring Vostok обратилось с открытым письмом к Владимиру Путину с просьбой взять под личный контроль расследование этого уголовного дела.

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