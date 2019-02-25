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25.02.2019 19:05
Рубрика: Происшествия

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Конституционный суд объяснил, как платить за изъятую для нужд государства недвижимость
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 42(7800)
"Российская газета" публикует постановление Конституционного суда РФ по важному для многих граждан делу.
Фото: Евгений Епанчинцев/ ТАСС Фото: Евгений Епанчинцев/ ТАСС
Фото: Евгений Епанчинцев/ ТАСС

В этом решении разъясняется, как платить гражданам, если их собственность была изъята для государственных нужд. Такое в последние годы встречается достаточно часто - города расширяются, поселки и областные центры растут и неизменно "наступают" на чьи-то дачи, хозяйственные постройки, дома и гаражи.
Проще говоря, если при строительстве, к примеру, приходится сносить чей-то гараж, то как высчитывать компенсацию собственнику?

Конституционный суд по жалобе проверил конституционность части 5 статьи 13 Закона "Об особенностях регулирования отдельных правоотношений в связи с присоединением к субъекту РФ - городу федерального значения Москве территорий и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".

Решение Конституционного суда основано на ранее вынесенных правовых позициях суда.

Конституционный суд: судам необходимо исходить из рыночной стоимости имущества, индексируемой с учетом динамики стоимости аналогичных объектов

Вот суть жалобы. В 2017 году решением суда в пользу департамента городского имущества Москвы у Александра Качковского были изъяты 10 машиномест и один гаражный бокс под строительство транспортной развязки - Северной рокады.

Стоимость имущества была оценена примерно в пять миллионов по состоянию на 2013 год. Довод Качковского о необходимости возместить ему 8 миллионов рублей, исходя из рыночной стоимости имущества на 2016 год, суды отклонили.

Почти с такой же ситуацией столкнулся и другой заявитель в Конституционный суд - Александр Федосов.
Он остался без бокса в нежилом здании. Несмотря на стоимость объекта в 1,5 миллиона рублей на апрель 2016 года, его имущество было оценено в два раза дешевле.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Федосов и Качковский дошли до Конституционного суда РФ. Граждане оспаривали норму, которая не позволила им получить настоящую рыночную цену за имущество, изымаемое для государственных нужд.

Конституционный суд в своем решении подчеркнул, что законодатель вправе определять дату, на которую производится оценка имущества. В нашем случае это день, предшествующий принятию решения по планировке территории. Это позволяет защитить интересы собственника. Ведь цена на изымаемое имущество для него уже не понизится в связи с планируемым строительством. Однако оспариваемая норма не учитывает возможности, что цена вырастет. Если рост цены обусловлен именно грядущими инфраструктурными изменениями, то выплата по рыночной стоимости невозможна. Иначе собственник получал бы несправедливую выгоду за счет бюджетных средств. Но если рост цены обусловлен изменением соотношения спроса и предложения, то владелец вправе доказать это.

Сегодняшняя судебная практика не предоставляет собственникам такой возможности. То есть она не защищает в полной мере права собственников. Норма в данной части не соответствует Конституции РФ.

По решению Конституционного суда законодателю надлежит внести соответствующие изменения.

До этого судам необходимо исходить из рыночной стоимости имущества, индексируемой с учетом динамики стоимости аналогичных объектов или данных специалистов о показателях стоимости объектов в соответствующем сегменте. А еще суд сказал, что дела Качковского и Федосова подлежат пересмотру.

Происшествия Правосудие Суд Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Судебная власть Конституционный суд
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