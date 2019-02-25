Руководитель одного из важнейших подразделения Следственного комитета РФ - Криминалистического центра, генерал-майор юстиции Зигмунд Ложис рассказал "РГ", как удается расследовать "безнадежные" старые дела.

Реально ли найти убийцу по невидимым следам и могут ли такие следы сохраниться спустя годы?



Зигмунд Ложис: В этом нам помогают ДНК-исследования. Так, недавно следственным управлением по Мурманской области раскрыто убийство местного жителя. С помощью экспертов Криминалистического центра были получены сведения о генотипе преступника. Установлен гражданин - Александр Ребров и обнаружено орудие преступления. По приговору суда Ребров за убийство трехлетней давности получил 8 лет строгого режима.

А в Калужской области раскрыли убийство пожилой женщины весной 2010 года. Ее тело нашли на дачном участке с множественными колото-резаными ранами. Экспертами центра по результатам исследования изъятых вещей был установлен генетический профиль предполагаемого преступника. Сверка полученных результатов с базой данных показала совпадение с генетическим профилем неоднократно судимого Сергея Голубева. В прошлом году Калужский областной суд признал этого человека виновным, и он получил 23 года строгого режима.

Спустя 20 лет удалось разоблачить участников преступной группы, которые убили своего напарника за намерение выйти из их банды

Раскрыта серия половых преступлений, совершенных в Севастополе с 2005 по 2016 год в отношении 16 детей. Эти преступления оставались длительное время нераскрытыми, поскольку вещественные доказательства по ряду эпизодов, а также информация о соединениях абонентов и абонентских устройств в районе преступлений были утеряны правоохранительными органами Украины. Летом 2016 года в Севастополе при сходных обстоятельствах было совершено преступление в отношении малолетней девочки. В ходе расследования были изъяты записи с видеокамер. Эти видеозаписи были улучшены так, что лицо на съемке можно было распознать. Видеоролик с изображением подозреваемого был передан патрульным полицейским Севастополя. В течение четырех дней был задержан Евгений Янко. Проверка подтвердила его причастность к 22 эпизодам преступлений в отношении детей. Весной прошлого года Янко был приговорен к 19 годам строгого режима.

Александр Бастрыкин назвал раскрытие преступлений прошлых лет одним из приоритетов. Зачем ворошить старые дела, по которым преступников так и не смогли поймать?



Зигмунд Ложис: Это связано прежде всего с необходимостью обеспечить важнейший правовой принцип - неотвратимость наказания. Каждое нераскрытое преступление рождает новое. И если не удалось его предотвратить, мы обязаны обеспечить уголовное преследование виновного, сколько бы лет не минуло со дня трагедии.

Так, на днях в Вологодской области был зачитан приговор, по которому несколько человек отправились в колонию за убийство и мошенничество 20-летней давности.

Это были участники преступной группы, которая в начале 90-х действовала в этом регионе. Четыре человека получили по приговору 20, 11, 10,5 года и 3,5 года строгого режима за убийство человека в 1998 году. Погибший захотел выйти из их группировки. Его вывезли из больницы, убили, а тело утопили в проруби. Следователи, работая по этому старому делу, установили цепочку всех причастных к убийству вплоть до организатора преступления. А главное - смогли собрать доказательства их виновности.

Вологодские следователи вместе с нашими коллегами из МВД вычислили водителя, который по указанию заказчика отвозил трех мужчин и их жертву. Нашли и задержали еще одного соисполнителя убийства и организатора - главу преступной группировки.

Принято считать, что раскрытие старых дел скорее единичное явление. А что говорит ваша статистика?



Зигмунд Ложис: За год раскрыто 5233 преступления прошлых лет. Из них 445 убийств, 201 преступление, предусмотренное частью 4 статьи 111 УК РФ - причинение тяжкого вреда здоровью, 281 преступление против половой неприкосновенности личности. А всего же за время существования СК расследовано более 70 тысяч преступлений, совершенные многие годы назад.

Как работает схема поиска улик, которых годы назад не видели или не смогли увидеть?



Зигмунд Ложис: Только путем исследования, в том числе повторного, вещественных доказательств с использованием современных возможностей экспертиз, в 2018 году раскрыто более 100 преступлений прошлых лет.

К примеру, благодаря заключениям дактилоскопической и генетических экспертиз в Ханты-Мансийском округе раскрыто шесть эпизодов половых преступлений против малолетних, совершенных с 2005 по 2008 год.

Следственным управлением по Республике Татарстан продолжается работа по ликвидации ОПГ, которые действовали в крупных городах республики. На счету бандитов множество тяжких и особо тяжких преступлений. В прошлом году следователями этого подразделения раскрыто и направлено в суд четыре уголовных дела о шести таких преступлениях.

Было время, когда члены бандитских группировок легко уходили от ответственности. Могут они сейчас ответить за старые грехи?



Зигмунд Ложис: В качестве примера можно выделить уголовное дело, возбужденное в июле 2003 года по факту убийства жителя Казани.

При расследовании было установлено, что с апреля по июль 2003 года, участники группы "Грязевские" Рамиль Абдрахманов, Артем Русаков и другие вели наблюдение за потерпевшим. 2 июля 2003 года примерно в полночь на улице Сабан в Казани Абдрахманов, Русаков и двое других лиц убили знакомого, нанеся ему множество ударов арматурой, битой и другими предметами.

В прошлом году приговором Верховного суда республики Абдрахманов и Русаков получили от 13 до 17 лет строгого режима.

Старые дела расследуют специально подобранные следователи или берут те, кому их поручат?



Зигмунд Ложис: В Главном следственном управлении СК России созданы специальные подразделения по расследованию преступлений прошлых лет. Рассматривается вопрос о создании аналогичных подразделений в следственных управлениях по субъектам Федерации.

Существует какой-то секрет при расследовании такой категории дел?



Зигмунд Ложис: Положительных результатов можно добиться при сочетании нескольких факторов. В первую очередь это эффективное взаимодействие с органами дознания. Нами осуществляется планомерное и постоянное изучение уголовных дел о нераскрытых преступлениях, их учет, определение полноты проведенного расследования и возможности получения новых доказательств.

Обязательна проверка наличия вещественных доказательств, их учет, определение полноты производства различных видов судебных экспертиз, активное использование криминалистических учетов. Важно устранение недостатков следствия, допущенных на начальном этапе.

Не менее важны и дополнительные проверки на причастность к преступлению ранее установленных подозреваемых, а также лиц, причастность которых не проверялась на первоначальном этапе следственных действий.

А бывает так, что находят преступников, орудовавших еще в прошлом веке?



Зигмунд Ложис: Аналитической группой следственного управления по Тюменской области, совместно с сотрудниками Криминалистического центра, изучены дела, возбужденные еще в 1988 и 1991 годах по фактам изнасилования, в том числе ребенка. В результате были изобличены Юрьев и другие лица.

Много ли осталось нераскрытых старых преступлений?



Зигмунд Ложис: Число уголовных дел, возвращенных на доработку судами по сравнению с 2006 годом, когда был создан Следственный комитет, уменьшилось более чем в три с половиной раза, с 5047 дел до 1504.