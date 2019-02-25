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25.02.2019 18:34
Рубрика: Происшествия

Летать не учим

Мошенники продавали лицензии пилотов без обучения
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 42(7800)
Опасную для жизни многих людей аферу пресекли оперативники Главного управления на транспорте МВД России вместе с коллегами из транспортной полиции Уральского и Центрального федеральных округов. Как обычно, силовую поддержку оказали бойцы спецназа Росгвардии.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что мошенники действовали под видом авиационных учебных центров. Они распространяли в интернете ложную информацию о возможности сдачи экспресс-экзаменов и получении необходимых документов за денежное вознаграждение без обязательного обучения.

По предварительной оценке, незаконный доход аферистов превысил 10 миллионов рублей. На территории Московского региона задержаны пятеро участников этой преступной группы. Двоим предполагаемым организаторам предъявлены обвинения в мошенничестве и избрана мера пресечения в виде ареста.

Мошенники действовали под видом авиационных учебных центров. Они распространяли в интернете ложную информацию о возможности сдачи экспресс-экзаменов и получении необходимых документов за деньги

Трудно представить, сколькими человеческими жертвами могли обойтись полеты таких вот необученных пилотов. Напомним, что свидетельство пилота-любителя выдается Росавиацией. Чтобы получить такое свидетельство, необходимо пройти теоретическое и практическое обучение.

Первый этап занимает около двух-трех месяцев. А вот время, затрачиваемое на практические занятия, не регламентировано - все зависит как от способностей студента, так и от его возможностей. Но, как правило, для уверенного пилотирования необходимо 100-150 часов налета. Общий срок обучения в частных авиашколах, включая полеты с инструктором, занимает в среднем от полугода до десяти месяцев.

Фото: Сергей Михеев
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Затем ученику выдается документ, подтверждающий окончание авиационного учебного центра и справка о налете. Однако аттестация проводится комиссией или в самой Росавиации, или в одном из ее территориальных органов.

Кстати, такой пилот-любитель может самостоятельно совершать полеты в условиях хорошей видимости, управляя самолетом только с одним двигателем. В документе должны быть проставлены отметки о типе воздушных судов, к управлению которыми разрешен доступ, а также о классе самого летчика. Обязательно говорится о типе и классе летательного аппарата. Так, в лицензию выпускника курсов подготовки частных пилотов должно быть вписано "Самолет однодвигательный сухопутный".

Что важно, лицензия частного пилота дает право совершать перелеты в одиночестве или с семьей и друзьями. Но коммерческую выгоду из своих полетов извлекать запрещено. Формально свидетельство пилота действует бессрочно. Тем не менее всем летчикам необходимо проходить медкомиссии. Медицинская справка, выданная врачебно-летной экспертной комиссией, для частных пилотов действительна в течение двух лет.

Сколько стоит обучение по полной программе на частного летчика? В среднем - более ста тысяч рублей. Еще дороже - спецподготовка, налет нужного количества часов и сдача экзаменов на свидетельство коммерческого пилота, что даст право летать на многодвигательных самолетах.

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