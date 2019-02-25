Наркологическая клиника Стаса Пьехи ограблена в Москве

Неизвестный ограбил клинику Стаса Пьехи для наркозависимых и алкоголиков, которая находится на юге Москвы на Загородном шоссе. Злоумышленник отжал дверь учреждения и прошел в кабинет учредителя, где находился сейф.
Грабитель забрал выручку за месяц, приготовленную на оплату аренды и на зарплату сотрудникам. По словам российского певца, украли 1,2 миллиона рублей.
Здание медицинского учреждения не было оcнащено сигнализацией. За безопасность отвечало частное охранное предприятие.
"Наша клиника на сегодня зарабатывает ровно столько, чтобы обеспечивать саму себя... это совсем не прибыльный бизнес и очень непривлекательный", - признался владелец учреждения в Instagram.
Возбуждено уголовное дело. Полиция изучает записи с камер видеонаблюдения.
Станислав Пьеха родился в 1980 году в Ленинграде. Сын певицы Илоны Броневицкой. Участник проекта "Фабрика звезд". Записал три сольных студийных альбома. Сам он трижды попадал в больницу из-за пристрастия к запрещенным веществам, однако ему удалось побороть свою болезнь. Клинику он держит вместе со своей сестрой.
Новость уже просочилась в СМИ... Во избежании неправильных трактовок и кривотолков - я поделюсь с вами сам! Прошлой ночью, неизвестный в маске взломал сейф в моей клинике и забрал выручку за месяц, приготовленную на погашение аренды и ЗП.. наша клиника на сегодня зарабатывает ровно столько, чтобы обеспечивать саму себя... это совсем не прибыльный бизнес и очень непривлекательный, т.к. мы постоянно имеем дело не только со спасением жизни, но и с активным сопротивлением со стороны спасаемого! И то, что побудило меня заняться этим лежит совсем не в финансовой плоскости, это (если угодно) мое служение обществу, я знаю, как тяжело выздоравливать от наркомании и знаю тысячу (из миллионов ушедших), кто смог переродиться и знаю, как мы это сделали, я свято верю именно в этот путь и хочу иметь возможность делиться этим... Строя эту клинику я брал в долг, продал квартиру... я знаю, что должен этим заниматься и все тут, ничто другое меня совсем не прельщает. Из сейфа украли 1200000 рублей. Больше там никаких денег храниться не будет. Хорошего и продуктивного дня❤️ @psklinika #клиникастасапьехи