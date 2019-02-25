Столичные правоохранители собрали богатый криминальный урожай, ликвидировав сразу несколько наркопритонов. Об этом сообщила пресс-служба полиции.

Например, в районе Соколиная гора, на улице Сталеваров, оперативники обнаружили два наркопритона. Хозяином одного из них был 40-летний москвич.

Другой наркопритон нашли на проспекте Буденного. Здесь хозяйкой была 53-летняя женщина. У нее в квартире в "домашней обстановке" наркоманы ловили кайф.

В Можайском районе полицейские задержали 67-летнего ранее судимого москвича, который предоставлял за деньги наркоманам свою квартиру на улице Ращупкина.

Еще один наркопритон накрыли полицейские на Чертановской улице. Его содержал 35-летний москвич, также ранее судимый. Завсегдатаи расплачивались с ним алкоголем и наркотиками.

Против хозяев "веселых"квартир возбуждены уголовные дела по статье УК: организация наркопритонов. Санкция по ней предусматривает 4 года тюрьмы. Всем подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Подмосковные зеленоградские наркополицейские задержали 30-летнего приезжего из ближнего зарубежья и его одногодка, местного жителя.

Собственные квартиры они превратили в притоны, где были задержаны несколько человек под наркотическим кайфом.

Первый подозреваемый в организации наркопритона арестован. Другой находится под подпиской о невыезде.