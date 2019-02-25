Суды начали принимать данные из соцсетей в качестве доказательства

Важная тенденция: суды начали принимать данные из социальных сетей в качестве доказательства в обычных судебных спорах.

В Арбитражном суде Москвы истцы с помощью фото из "Инстаграма" доказали, что двое ответчиков (мужчина и женщина) не просто были знакомы, а вместе отдыхали на Майорке и фактически были мужем и женой. Данный факт был принципиально важен для дела о банкротстве.

Юридически закрепить найденные в сети материалы можно через нотариуса. По данным Федеральной нотариальной палаты, ежегодно к нотариусам обращаются более 20 тысяч граждан, чтобы зафиксировать какие-то материалы из сети. Однако обычно речь идет об оскорблениях и троллинге. Могут также попросить наложить печать на электронную переписку или размещенные в сети объявления, и, даже если данные исчезнут из Всемирной паутины, доказательства будут у людей на руках.

Тем не менее, когда речь заходила о каких-то фактах из реальной жизни - путешествиях, личных отношениях и т.п., суды предпочитали более реальные доказательства.

Истцы доказали: мужчина и женщина, руководители двух фирм, прекрасно знали друг друга и вместе отдыхали на Майорке. А с помощью сделки, видимо, пытались спрятать миллиард от кредиторов

Например, чеки, штампы в паспорте, показания свидетелей. Сейчас все меняется, и сыграть против ответчика может его страничка "ВКонтакте" или "Инстаграм".

В данном случае ответчиками были руководители двух компаний, заключившие крупную сделку. Одна из компаний проходила процедуру банкротства, но нашла миллиард рублей, чтобы заплатить по контракту другой. Истцы заподозрили, что сделка состоялась только для того, чтобы увести деньги со счетов банкрота. Вопрос был в том, знало ли руководство второй фирмы, что сотрудничает с банкротом, или это добросовестные люди, надеявшиеся, что свой миллиард получили честно?

Адвокаты истцов-кредиторов принесли в суд заверенные нотариусом распечатки из социальных сетей: по фотографиям стало ясно, что оба руководителя не просто знакомы, у них не только финансовые, но, похоже, и очень личные романтические отношения. В итоге сделка была признана недействительной.

По словам адвоката Натальи Колеровой, представлявшей интересы кредитора, использование данных из социальных сетей в качестве доказательств становится в некоторых делах необходимостью.

- Социальные сети сегодня являются важным источником получения доказательств наряду с другими источниками, - говорит Наталья Колерова.

Пользуясь фильтрами, в социальных сетях сегодня можно найти почти кого угодно. Так что хороший адвокат может сделать на этом карьеру. А невинный геотег - сорвать крупную сделку.

По словам президента Федеральной нотариальной палаты Константина Корсика, поскольку информационные технологии сегодня приобретают все большее значение, именно нотариусы становятся ключевым звеном обеспечения стабильности гражданского оборота,так как помогают юридически закреплять факты и в целом защищать права граждан.