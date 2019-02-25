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25.02.2019 12:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд выписал из квартиры бабушки одну из сестер Хачатурян

Текст: Владимир Федосенко
Бутырский районный суд Москвы выписал из квартиры одну из сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца. Удовлетворение подобных исков к подследственным до судебного процесса по уголовному делу - редкий случай. Обычно такие иски исполняются после вынесения приговора в отношении обвиняемых, которых близкие родственники желают выселить.
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Крестина - одна из трех сестер, обвиняемых в убийстве отца. Ее бабушка Лилия Хачатурян в январе подала гражданский иск в отношении внучки с просьбой выписать ту из квартиры. Как пояснил адвокат девушки Алексей Липцер, квартира находится в собственности у бабушки, и она имеет право выселять из нее людей. Ранее, по словам адвоката, она через суд выселила мать девушек и их старшего брата.

Сама она в Бутырский суд Москвы не пришла, так же как и ответчица Крестина. Позицию бабушки в суде объяснила сестра Михаила Хачатуряна - Наира. Она заявила, что бабушка боится жить с Крестиной, поскольку "девочки не слушались и вели аморальный образ жизни". Более того, по словам Наиры, сестры "принимали наркотики и разные алкогольные напитки". А бабушку "запирали в комнате", а также "угрожали ей физически".

"Она была вынуждена покинуть свое жилье и переехать в съемное, - сказала Наира. - С убийцей ее сына не желает жить на одной жилплощади".

Фото: Антон Новодережкин/ ТАСС
Обвиняемые в убийстве отца сестры Хачатурян останутся дома

Напомним, в конце июля прошлого года в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди.

Все три его дочери были задержаны по подозрению в совершении преступления. Затем их арестовали и отправили по решению суда в СИЗО, где они провели два месяца. Им было предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору.

В сентябре прошлого года Басманный суд столицы освободил всех трех сестер из следственного изолятора, где они провели два месяца, удовлетворив ходатайство следственных органов об изменении им меры пресечения. Всем трем сестрам была избрана недавно появившаяся в УПК мера - запрет на совершение определенных действий до 28 марта (в том числе использование мобильной связи и интернета).

Согласно постановлению суда, сестрам запрещено покидать предоставленные квартиры, где они проживают, с девяти вечера до семи утра. Не разрешено использовать любые виды связи за исключением стационарного телефона для вызова медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов и аварийных служб, общаться с кем-либо, кроме адвокатов и следователя, в том числе друг с другом. Суд также отдельно указал, что им нельзя давать комментарии или пояснения представителям СМИ по существу уголовного дела.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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