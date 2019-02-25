В Москве таксист взял с пассажирки 60 тысяч за поездку в центр

Московский таксист обманул пассажирку, взяв с нее 60 тысяч рублей за поездку из аэропорта.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе столичного ГУ МВД, соответствующее заявление в полицию подала сама потерпевшая. По предварительным данным, таксист забрал пассажирку в одном из аэропортов и повез в центр - к дому № 3 в Театральном проезде.

Пассажирка решила расплатиться через онлайн-банк. Таксист перевел с карточки пассажирки 60 тысяч рублей. В то же время поездка по этому маршруту даже в случае пробок стоит гораздо дешевле.

По этому факту проводится проверка.