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25.02.2019 12:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве таксист взял с пассажирки 60 тысяч за поездку в центр

Текст: Сергей Бабкин

Московский таксист обманул пассажирку, взяв с нее 60 тысяч рублей за поездку из аэропорта.

Хабаровский таксист воровал кошельки и телефоны у спящих пассажиров

Как сообщили "РГ" в пресс-службе столичного ГУ МВД, соответствующее заявление в полицию подала сама потерпевшая. По предварительным данным, таксист забрал пассажирку в одном из аэропортов и повез в центр - к дому № 3 в Театральном проезде.

Пассажирка решила расплатиться через онлайн-банк. Таксист перевел с карточки пассажирки 60 тысяч рублей. В то же время поездка по этому маршруту даже в случае пробок стоит гораздо дешевле.

По этому факту проводится проверка.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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