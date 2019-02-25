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25.02.2019 18:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Бандит за стеклом

За теракт в метро судят 11 обвиняемых
Текст: Владимир Федосенко
Российская газета - Федеральный выпуск № 42(7800)
В Московском окружном военном суде начался процесс по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга.

Пресс-секретарь суда Ирина Жинова уточнила для "РГ", что первое заседание прошло в закрытом режиме, как и положено по закону для предварительных слушаний. Подсудимыми по этому делу проходят 11 фигурантов дела, обвиняемых в терроризме.

Напомним, третьего апреля 2017 года террорист-смертник взорвал бомбу в вагоне метро между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". Погибли 16 человек, включая шахида, уроженца Киргизии Акбаржона Джалилова. Еще более ста пассажиров пострадали.

Фото: Алексей Фокин/ Комсомольская Правда
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Взрывное устройство обладало мощностью до 300 грамм в тротиловом эквиваленте.

За полторы минуты до входа на станцию злоумышленник зашел в вестибюль со стороны выхода пассажиров и через стеклянное заграждение наблюдал за сотрудниками службы контроля. В это время один из них находился в будке дежурного и следил за турникетами, другой вместо наблюдения за рамками металлодетекторов общался с дежурным, а третий инспектор отсутствовал по болезни. Так как у металлодетекторов был отключен звук, Джалилов прошел незамеченным от входа в вестибюль до эскалатора и спустился к платформе.

Следствие также показало, что в тот момент на станции отсутствовал полицейский. Его вызвали на соседнюю станцию к задержанному с мелкой партией наркотиков. Второй взрыв, готовившийся террористами на станции метро "Площадь Восстания", удалось предотвратить и обезвредить самодельную бомбу.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Северо-Запад ЦФО Москва СЗФО Санкт-Петербург Взрыв в метро Санкт-Петербурга
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