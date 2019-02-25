ФСИН Приамурья опровергла отставку главы колонии, где сидел Цеповяз

В УФСИН по Амурской области не подтвердили распространяемую журналистами информацию об отставке начальника колонии, в которой содержался член "банды Цапков" Вячеслав Цеповяз.

"В настоящее время начальник исправительной колонии №3 официально находится в отпуске", - заявили "РГ" в пресс-службе ведомства.

СМИ, сообщившие недостоверные сведения, ссылались на заявление члена комиссии Общественной палаты по безопасности и взаимодействию с ОНК Дмитрия Носова.

Напомним, в ноябре прошлого года в интернете распространились фотографии, на которых Вячеслав Цеповяз запечатлен за столом, заполненным крабами, красной икрой и шашлыками. Позже появились видео о пасеке, на которой работал осужденный.

В декабре прошлого года Цеповяза перевели из ИК-3 Приамурья в СИЗО Хабаровска.

Кстати

На прошлой неделе Дмитрий Носов совместно с заместителем прокурора Амурской области Дмитрием Неговорой, Амурским прокурором по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Денисом Козловым и замначальника УФСИН России по Амурской области Виктором Савиным проинспектировали исправительную колонию №3. Был произведен осмотр объектов и проведен личный прием осужденных.