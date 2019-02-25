Новости

Путин проведет серию встреч с руководителями ведомств 12:48
В Беларуси прокомментировали промышленную политику в Союзном государстве 12:47
Видео: На Дону спасли провалившуюся под лед косулю 12:47
В Башкирии завели дело о гибели трех человек при пожаре 12:18
В Сеть попало видео с рекордным ускорением нового Tesla Roadster 12:17
В Москве таксист взял с пассажирки 60 тысяч за поездку в центр 12:15
В Магнитогорске завершен демонтаж конструкций поврежденного дома 12:15
Почтальоны на Сахалине будут оказывать соцуслуги 12:14
Ученые установили возраст уникальных железоплавильных печей Алтая 12:07
Проекту первого атомного ледокола "Лидер" дадут старт в марте 12:02
У стрелявшего в полицейского астраханца нашли нарколабораторию 11:56
В Макеевке прогремел взрыв 11:53
В Петербурге народный артист РФ Георгий Штиль попал в больницу 11:39
Фото: в Одессу пришел эсминец США 11:38
Стали известны города, куда россияне поедут в мартовские праздники 11:37
Лидер социалистов прошла в парламент Молдавии в одномандатном округе 11:37
Chery неожиданно вывела на российский рынок новый кроссовер 11:34
Ямалец перевел лжеадвокатам и банкирам почти 2 млн рублей 11:31
Беларусь заключила на выставке в ОАЭ контракты на 13 млн долларов 11:26
ФСИН Приамурья опровергла отставку главы колонии, где сидел Цеповяз 11:25
Пострадавший от тигра житель Приморья оказался браконьером 11:19
Орешкин допустил продление надзорных каникул для бизнеса 11:18
Новый медиапроект в Беларуси приглашает перелистать страницы истории 11:12
Под Астраханью прооперировали раненого полицейского 11:10
В югорском поселке застрелили бизнесмена 11:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие соки надо пить накануне весны
Какие соки надо пить накануне весны
Военные прокомментировали заявления президента о новейшем оружии
Военные прокомментировали заявления президента о новейшем оружии
Задайте вопрос министру ЖКХ Подмосковья Евгению Хромушину
Задайте вопрос министру ЖКХ Подмосковья Евгению Хромушину
25.02.2019 11:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

ФСИН Приамурья опровергла отставку главы колонии, где сидел Цеповяз

Текст: Дина Непомнящая

В УФСИН по Амурской области не подтвердили распространяемую журналистами информацию об отставке начальника колонии, в которой содержался член "банды Цапков" Вячеслав Цеповяз.

"В настоящее время начальник исправительной колонии №3 официально находится в отпуске", - заявили "РГ" в пресс-службе ведомства.

Появились новые скандальные видео роскошной жизни Цеповяза в колонии

СМИ, сообщившие недостоверные сведения, ссылались на заявление члена комиссии Общественной палаты по безопасности и взаимодействию с ОНК Дмитрия Носова.

Напомним, в ноябре прошлого года в интернете распространились фотографии, на которых Вячеслав Цеповяз запечатлен за столом, заполненным крабами, красной икрой и шашлыками. Позже появились видео о пасеке, на которой работал осужденный.

В декабре прошлого года Цеповяза перевели из ИК-3 Приамурья в СИЗО Хабаровска.

Кстати

На прошлой неделе Дмитрий Носов совместно с заместителем прокурора Амурской области Дмитрием Неговорой, Амурским прокурором по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Денисом Козловым и замначальника УФСИН России по Амурской области Виктором Савиным проинспектировали исправительную колонию №3. Был произведен осмотр объектов и проведен личный прием осужденных.

Происшествия Правосудие Тюрьмы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Фото: в Одессу пришел эсминец США
Правительство Испании осудило сценарий военной интервенции в Венесуэлу
Диппредставители Колумбии пешком ушли из Венесуэлы
Перьевую ручку и автограф Гагарина продадут на аукционе во Франции
Telegraph: Военные НАТО делятся в соцсетях секретной информацией