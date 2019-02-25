Хабаровские врачи опровергли информацию о родах без медпомощи

Главный врач хабаровского роддома № 2 Дмитрий Ежов отрицает появившуюся информацию о том, что пациентка родила ребенка на пол, без помощи врачей.

Ранее сообщалось, что краевое управление СК проводит проверку по факту оказания роженице услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ).

6 февраля 35-летняя женщина, находясь в предродовой палате, не дождалась квалифицированной помощи и самостоятельно родила ребенка.

Дмитрий Ежов заявил, что эта информация недостоверна, и что "медицинская помощь была ей оказана в соответствии со сложившейся акушерской ситуацией".

- Женщина, у которой начался стремительный потуговый период, присела, а акушерка успела принять ребенка. Он родился на руки акушерки, а не на пол, - цитирует РИА Новости главврача.

Он добавил, что малыш родился здоровым и вместе с мамой был выписан, как и положено, на четвертые сутки.