Почему родители устроили самосуд над пятиклассником

Приморский суд отказался помещать под домашний арест мужчину, задержанного по делу о самосуде над пятиклассником из города Большой Камень. Малолетнего хулигана окунули головой в унитаз за агрессивное поведение родители его одноклассников. Теперь им грозит уголовное наказание, а мальчик уже ходит к психологу и раздает интервью. Почему взрослые решили "по понятиям" разобраться с обидчиком своих детей?

Нервы сдали

Терпение родителей закончилось, когда распоясавшийся мальчишка так ударил в живот одноклассницу, что она попала в больницу с подозрением на разрыв селезенки. Сергей Козлов, дочь которого тоже училась с дебоширом, попытался его вразумить, да не сдержал эмоций, схватил пацана за шиворот и потащил в мужской туалет. Что было дальше, родители не скрывают. Действительно макнули в унитаз. На Козлова заведено дело по статье "Нанесение побоев или иных насильственных действий, причинивших физическую боль из хулиганских побуждений". Родители из злополучного пятого "Б" тоже обратились в полицию и написали встречное заявление о телесных повреждениях, нанесенных их детям.

- Вы, конечно, жалеете Олега (имя мальчика, из-за которого разгорелся скандал, изменено), думаете "бедный ребенок", - говорит Анна Домина, мама одного из пятиклассников. - А у него уже давно башню снесло. Дрался, в школу мог прийти с ножом, очки сверстникам бил. Мы обращались к директору школы Татьяне Ковровой не один раз. Я сама к ней ходила, когда Олег изрезал куртку моего сына. Татьяна Владимировна только улыбалась. "Если вам что-то не нравится, забирайте документы и уходите". В прошлом году родители двух детей из нашего класса так и сделали. У нас училась девочка с пороком сердца. Ребята знали, что ее нельзя толкнуть даже случайно. Только Олегу было все равно, издевался и над ней. Ее перевели в другую школу - и правильно. Ну а я взяла порезанную куртку сына и пошла в полицию. Обращений от родителей много, реакции - ноль.

Терпение родителей закончилось, когда мальчишка ударил в живот одноклассницу, и она попала в больницу с подозрением на разрыв селезенки

С этого учебного года с пятым "Б" работала новая классная руководительница - молодая и, по отзывам, добрая учительница. Но с Олегом она не справилась. Почему неопытного педагога определили в столь трудный класс? Сейчас она, как и директор, не у дел, их отстранили от работы. Прошлый классный руководитель настаивала: "Надо расформировывать класс, пока кого-нибудь не пристукнули". Но все чего-то ждали. Накануне истории с унитазом прошло родительское собрание. Взрослые решали, что делать с Олегом. Накрутили друг друга, конечно. Утром пошли в школу.

- Олег всю делегацию послал в известном направлении, вот нас и переклинило, - рассказывает мама, присутствовавшая при экзекуции. - Никто его, разумеется, не бил. После купания в унитазе у него кровь пошла носом. Она у него часто идет, с первого класса. Он умылся и все - никаких последствий. Говорят, что у Олега сотрясение мозга. С сотрясением на койке лежат, а он носится по городу. Его даже на камеру сняли. Герой! Раздает интервью направо и налево, демонстрирует, как дядя хватал его за шиворот, хвастает, что его заказали. Всероссийская слава у парня.

Администрация школы, до этого случая особым рвением не отличавшаяся, сразу после ЧП вызвала полицию. Сергея Козлова забрали прямо с завода, где он работает. Учителя о семье Козловых отзываются так. "У Сергея и Ольги высшее образование. В семье четверо детей, все приятные, воспитанные. Он неравнодушный человек: если надо помочь, например, организовать дни рождения или поездку ребят, обращались именно к нему".

За своих - горло грызть

- Ваши дети святые что ли? - в истерике кричал Олег, когда взрослые пытались его утихомирить.

- Права он знает, - говорит Анна Домина. - Я подходила к нему вместе с сотрудниками ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних). Мы ему о поведении, а он: "Что ты мне сделаешь? Ну, что мне будет?"

Но на этот раз железный аргумент не сработал. Пострадавшую девочку пришлось везти к врачам во Владивосток, а с хулиганом, очевидно, придется все-таки что-то сделать.

Все участники этой истории сейчас дают показания. А пока раскручивается маховик правоохранительной машины, в обществе разгорается спор. Самое популярное мнение - "надо горло грызть за своего ребенка". Некоторых смущает педагогический прием: "мы не на зоне, а купание в унитазе родом оттуда. Когда перестанем разбираться по понятиям?" Соцсети кипят. "Надо было отмутузить его втемную в балаклавах, чтобы в реанимации полежал, подумал". "Раньше такие в колониях школы заканчивали. Потом тюрьма, тубик или передоз". "Если бы можно было видеть, что делается в классе. Начал драться - током его. Я бы сама кнопку нажимала, и пусть катится в ад".

Но он и так живет как в аду.

- Отца у Олега нет, его убили, - рассказывают родители пятиклассников. - Мать лишена родительских прав. Она сейчас под следствием. Лежит в больнице. Говорят, бытовуха была, она кого-то порезала, ну и ее тоже.

К счастью, мало кто из взрослых знает, как это - существовать с таким грузом потрясений. А ведь мальчишке всего 12 лет. Наслушавшись родителей, невольно представляешь какого-то отмороженного амбала, а на видео - нахохлившийся ребенок. В каждом движении - вызов.

Пока Олег жил с матерью, его можно было контролировать. Она извинялась за сына, обещала все исправить, и на время мальчик утихал. Теперь у Олега только бабушка. На телефонные звонки разъяренных родителей она не отвечала или сразу бросала трубку. Зато к директору школы ходила постоянно, лила слезы, мол, образумится дитя. Ей сочувствовали.

Олег, надо отметить, одет опрятно, школу посещает исправно. А вечером болтается с ребятами, которым еще в пупок дышит. Наверное, в перерывах между беседами с психологом.

Что его связывает со взрослой компанией? Почему дети утверждают, что его гонит от себя даже местная шпана? Кстати, никто так и не смог сказать, почему у малолетнего бузотера постоянно идет носом кровь. "Нам откуда знать? - удивляются родители благополучных детей. - Идет, да идет".

Мы не пытаемся вызвать жалость к буйному подростку. Состояние девочки, которую он ударил, не улучшается.

Значит, только один выход - глотку грызть за своих?

Вернуть к нам подростка

- Мы привыкли выяснять отношения "по понятиям", - рассуждает на эту тему семейный психолог Марина Костенко. Совсем недавно был возмутительный случай, кстати, тоже в Приморье, когда в школе собрали детей, и местные авторитеты устроили им беседы о половом воспитании. Родители абсолютно не доверяют школе. Руководство может заявить: "Разбор конфликтов не входит в образовательные услуги. Отдавайте ребенка в платный частный лицей". Папы и мамы уверены, что на их заявления не последует реакции, учителя закроют на все глаза, авось рассосется. Это самая благоприятная почва для самосуда. Реагировать в случае агрессии быстро, пока дети или родители не разобрались с хулиганом самостоятельно. Привлекать надо все службы: опеку, ПДН, психологов, врачей. Чем дольше длится безнаказанность, тем серьезней становятся проступки. Все это озлобляет и родителей, и учителей, и детей. В результате оступившийся человек, которого и так все ненавидят, остается в полной изоляции. Мы думаем, как бы потехничнее вытолкнуть такого ребенка из своего благополучного мира. Обсуждаем, какие есть для этого механизмы. Вернуть его к нам - вот задача.

Комментарий

Варвара Делибалт, доцент факультета Юридической психологии МГППУ:

- Именно учитель может первым заметить, что нужна помощь. Причем не только ученикам, но и родителям. Если они высказывают озабоченность, тревогу, это уже повод для того, чтобы вмешались специалисты. Как минимум - психологи, социальные педагоги, руководство школы.

Нарушения правил, частые прогулы и случаи обмана, побеги из дома, чрезмерное упрямство, открытое непослушание, обидчивость, гневливость... Все это может быть сигналом раннего проблемного поведения у ребенка. Иногда оно может трансформироваться в агрессию. Часто оно говорит о трудностях, с которыми столкнулся ребенок. В этом случае ему нужна комплексная психолого-медико-социальная помощь, разработанная по индивидуальной программе. Важно в каждой школе выстраивать систему профилактики, налаживать связи не только внутри школы, но и с комиссией по делам несовершеннолетних, с органами опеки.

Подготовила Ксения Колесникова.