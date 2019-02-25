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25.02.2019 11:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пострадавший от тигра житель Приморья оказался браконьером

Текст: Ольга Журман
Фото: Пресс-служба администрации Приморского края Фото: Пресс-служба администрации Приморского края
Фото: Пресс-служба администрации Приморского края

Житель Красноармейского района, который столкнулся в лесу с тигром, будет привлечен к уголовной ответственности за браконьерство и незаконное оружие. Об этом сообщает пресс-служба администрации Приморского края со ссылкой на заявление директора департамента охотничьего надзора Дмитрия Панкратова.

В Приморье не будут ловить напавшего на человека тигра

"Мы нашли шесть петель на кабана, место трапезы тигра и незаконное оружие, из которого был произведен выстрел. Тигр ушел, не оставив за собой следов, преследовать его нет смысла", - отметил Панкратов.

По его словам, мужчина занимался охотой в то время, когда уже был объявлен запрет, и пострадал от тигра во время проверки петлей на кабанов. Защищаясь, тигр прыгнул на человека, который успел сделать один выстрел. Браконьер был доставлен в больницу.

Сотрудники охотнадзора и полиции разбираются в обстоятельствах случившегося. Пострадавшему грозит уголовная ответственность.

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