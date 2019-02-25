Пострадавший от тигра житель Приморья оказался браконьером

Житель Красноармейского района, который столкнулся в лесу с тигром, будет привлечен к уголовной ответственности за браконьерство и незаконное оружие. Об этом сообщает пресс-служба администрации Приморского края со ссылкой на заявление директора департамента охотничьего надзора Дмитрия Панкратова.

"Мы нашли шесть петель на кабана, место трапезы тигра и незаконное оружие, из которого был произведен выстрел. Тигр ушел, не оставив за собой следов, преследовать его нет смысла", - отметил Панкратов.

По его словам, мужчина занимался охотой в то время, когда уже был объявлен запрет, и пострадал от тигра во время проверки петлей на кабанов. Защищаясь, тигр прыгнул на человека, который успел сделать один выстрел. Браконьер был доставлен в больницу.

Сотрудники охотнадзора и полиции разбираются в обстоятельствах случившегося. Пострадавшему грозит уголовная ответственность.