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25.02.2019 10:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд перенес слушание по делу Хорошавина из-за его плохого самочувствия

Текст: Юлия Гарднер

Сахалинский областной суд перенес рассмотрение апелляции по делу бывшего губернатора региона Александра Хорошавина на завтра из-за его плохого самочувствия.

Бывший чиновник жаловался на проблемы со здоровьем, из-за чего на слушание пригасили фельдшера. Медработник подтвердил, что у Хорошавина упало давление.

Суд прервал заседание по апелляции Александра Хорошавина

- Я сегодня нехорошо себя чувствую, прошу перенести заседание на завтра, - попросил экс-губернатор.

Суд удовлетворил его ходатайство и назначил заседание на 09:30 вторника.

Напомним, рассмотрение апелляции Хорошавина и его подельников по вынесенным приговорам началось в ноябре прошлого года. А приговор экс-сотруднкам сахалинского правительства огласили в феврале 2018-го. Хорошавина приговорили к 13 годам колонии.

Суд установил, что он в годы своего губернаторства восемь раз получал крупные взятки от коммерсантов. Его экс-подчиненные - Карепкин и Икрамов - были также уличены в коррупции. Первый - по одному эпизоду, второй - по двум. За шесть лет преступная группа, организованная экс-губернатором, получила свыше 500 миллионов рублей взяток.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск Дело экс-губернатора Сахалинской области
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