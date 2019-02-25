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25.02.2019 05:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд прервал заседание по апелляции Александра Хорошавина

Текст: Юлия Гарднер

Суд Сахалинской области сегодня прервал слушание по апелляции, которую экс-губернатор островного региона Александр Хорошавин подал на вынесенный ему приговор. Это произошло из-за плохого самочувствия экс-чиновника.

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
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Во время заседания он попросил суд вызвать ему скорую помощь.

- Я не могу адекватно ничего обсуждать в связи с состоянием здоровья. Прошу объявить перерыв в сегодняшних слушаниях, - цитирует ТАСС Хорошавина.

Судебная коллегия удовлетворила его просьбу, объявив перерыв до 14:30. В дальнейшем на слушании будут присутствовать медработники.

Сейчас Хорошавина осматривает врач. От результатов осмотра будет зависеть, возобновится ли заседание.

Напомним, бывшего главу Сахалинской области в феврале прошлого года приговорили к 13 годам колонии. Суд установил, что он в годы своего губернаторства восемь раз получал крупные взятки от коммерсантов. Его экс-подчиненные - Карепкин и Икрамов также уличены в коррупции. Первый - по одному эпизоду, второй - по двум. За шесть лет преступная группа, организованная экс-губернатором, получила свыше 500 миллионов рублей взяток.

В ноябре 2018-го началось рассмотрение апелляции Хорошавина и его подельников по вынесенным приговорам.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск
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