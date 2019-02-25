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25.02.2019 20:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Сам себе судья

В Якутске вандал сам назначил себе наказание
Текст: Владимир Таюрский (Якутск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 42(7800)
Житель Якутска, освобожденный судом от уголовной ответственности за порчу памятника, сам приговорил себя к исправительным работам.

Обычно изваяния в снежных шапках с причудливыми белыми воротниками до весны утопают в сугробах. И вдруг кто-то начал не только чистить сами скульптуры, но и прокапывать к ним дорожки, сгребать снег с постаментов. Разве что букеты свежих гвоздик у подножий не кладет.

Фото: iStock
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Осенью прошлого года 30-летний Станислав, как он говорит, "по дурости" облил краской не понравившийся ему памятник русскому землепроходцу Семену Дежневу и его жене Абакаяде. Полиция быстро вычислила его по записям с видеокамер.

- Я не наказания боялся - было страшно стыдно за свой дурацкий поступок. Первым делом возместил все затраты, потребовавшиеся на то, чтобы отмыть скульптурную композицию. Но ведь надо было еще как-то очиститься перед собой. Пошел санитаром в благотворительную организацию - не получилось. Я работаю на стройке. И тогда стал помогать памятникам, - рассказывает он.

Учитывая деятельное раскаяние, суд прекратил его уголовное преследование. Но Станислав посчитал, что наказание все же должно быть. Выбирает самые неухоженные памятники и очищает их в свободное от работы время.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Якутск
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