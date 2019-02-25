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25.02.2019 09:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье избившего школьного хулигана мужчину выпустили на свободу

Текст: Юлия Гарднер
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Житель приморского города Большой Камень, окунувший головой в унитаз школьного хулигана, выпущен на свободу из изолятора временного содержания. Суд отказался помещать его под домашний арест, сообщил РИА Новости представитель краевого СУ СК РФ.

Фото: iStock
Что школа может сделать с терроризирующим класс хулиганом

Мужчину задержали в пятницу в рамках расследования уголовного дела, возбужденного после расправы над школьником.

Напомним, 20 февраля несколько родителей в школьном туалете избили пятиклассника за то, что тот систематически издевался над их детьми. Он постоянно терроризировал их, разбивал телефоны, портил вещи. Однажды ударил девочку, из-за чего она оказалась в больнице с подозрением на разрыв селезенки. Жалобы мам и пап в администрации образовательного учреждени оставляли без внимания.

После инцидента директора школы отстранили от работы, а в классе сменили руководителя.

Родители пострадавших пятиклассников написали в полицию встречные заявления о причинении телесных повреждений их детям.

Мальчик и его опекун посещают психолога.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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