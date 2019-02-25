В Приморье избившего школьного хулигана мужчину выпустили на свободу

Житель приморского города Большой Камень, окунувший головой в унитаз школьного хулигана, выпущен на свободу из изолятора временного содержания. Суд отказался помещать его под домашний арест, сообщил РИА Новости представитель краевого СУ СК РФ.

Мужчину задержали в пятницу в рамках расследования уголовного дела, возбужденного после расправы над школьником.

Напомним, 20 февраля несколько родителей в школьном туалете избили пятиклассника за то, что тот систематически издевался над их детьми. Он постоянно терроризировал их, разбивал телефоны, портил вещи. Однажды ударил девочку, из-за чего она оказалась в больнице с подозрением на разрыв селезенки. Жалобы мам и пап в администрации образовательного учреждени оставляли без внимания.

После инцидента директора школы отстранили от работы, а в классе сменили руководителя.

Родители пострадавших пятиклассников написали в полицию встречные заявления о причинении телесных повреждений их детям.

Мальчик и его опекун посещают психолога.