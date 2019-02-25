Новости

Тысячи жителей столицы Румынии приняли участие в протестах 05:48
Вертолет МЧС провел экстренную эвакуацию ребенка в Хабаровск 05:47
На Камчатке ракетчики ТОФ ударили по "вражеским" кораблям 05:21
Суд прервал заседание по апелляции Александра Хорошавина 05:21
ООН: В Афганистане погибло рекордное количество мирных жителей 05:05
Мэй развлеклась за бильярдным столом в Шарм-эш-Шейхе 04:51
В Приморье не будут ловить напавшего на человека тигра 04:46
Жители Сахалина ощутили трехбалльное землетрясение 04:24
Перьевую ручку и автограф Гагарина продадут на аукционе во Франции 03:50
Диппредставители Колумбии пешком ушли из Венесуэлы 03:16
В течение недели 15 летательных аппаратов вели разведку у границ РФ 03:07
Трамп решил пригласить Си Цзиньпина на свою виллу во Флориде 02:41
Швеция отказалась возвращать бывших боевиков из Сирии 02:40
В США три человека погибли в результате крушения грузового Boeing 02:22
Коалиция атаковала элитные подразделения ДАИШ на востоке Сирии 02:07
СМИ: Актриса Лидия Федосеева-Шукшина госпитализирована с инфарктом 02:05
Трамп назвал торговые переговоры с Китаем "очень продуктивными" 01:55
Наркологическая клиника Стаса Пьехи ограблена в Москве 01:52
Крупные города остались без света на востоке Канады 01:42
Власти ОАЭ спишут гражданам долги на 100 миллионов долларов 00:59
"Дух независимости" назвал своих лауреатов 00:55
В понедельник Трамп отправится в Ханой на встречу с Ким Чен Ыном 00:33
Театр срочно отменил спектакль из-за плохого самочувствия Ланового 00:09
Вратарь "Челси" отказался уходить на замену и поругался с тренером 24.02.2019
Права на песню Украины для "Евровидения" принадлежат российской компании 24.02.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие соки надо пить накануне весны
Какие соки надо пить накануне весны
Военные прокомментировали заявления президента о новейшем оружии
Военные прокомментировали заявления президента о новейшем оружии
Задайте вопрос министру ЖКХ Подмосковья Евгению Хромушину
Задайте вопрос министру ЖКХ Подмосковья Евгению Хромушину
25.02.2019 04:46
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Приморье не будут ловить напавшего на человека тигра

Текст: Ольга Журман

Напавший на человека в тайге тигр не ранен и ловить его пока не собираются, сообщил РИА Новости генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

В Оренбуржье тигр напал на сотрудника цирка

"Специалисты последили за ним в районе - все отлично. Пока решения об отлове нет, дождемся результатов проверок, чтобы понимать, что стало причиной конфликта", - сказал Арамилев.

Встреча человека с диким зверем произошла в Красноармейском районе Приморья 16 февраля. Мужчина заявил, что на него неожиданно напал тигр. Пострадавший находится в больнице. Его утверждение проверяется. В частности устанавливается и то, не охотился ли он на хищника. Сейчас охота запрещена.

Общество Природа Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Церемония вручения кинопремии "Оскар". Онлайн-трансляция
Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП на Невском проспекте
В США российский дрон-камикадзе назвали революцией в военном деле
Премьер земли Бавария: России не место на "штрафной скамейке"
Жена попавшего в реанимацию Георгия Данелии рассказала о его состоянии