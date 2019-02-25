В Приморье не будут ловить напавшего на человека тигра

Напавший на человека в тайге тигр не ранен и ловить его пока не собираются, сообщил РИА Новости генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

"Специалисты последили за ним в районе - все отлично. Пока решения об отлове нет, дождемся результатов проверок, чтобы понимать, что стало причиной конфликта", - сказал Арамилев.

Встреча человека с диким зверем произошла в Красноармейском районе Приморья 16 февраля. Мужчина заявил, что на него неожиданно напал тигр. Пострадавший находится в больнице. Его утверждение проверяется. В частности устанавливается и то, не охотился ли он на хищника. Сейчас охота запрещена.