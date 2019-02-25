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25.02.2019 18:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Рассылка из тюрьмы

Осужденный за разбой в колонии призывал к терроризму
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск № 42(7800)
Гражданин Таджикистана Шарифхон Назриев, ранее осужденный за разбой и отбывающий наказание в одной из колоний Ульяновской области, по решению суда получил еще восемь лет колонии строгого режима за публичные призывы к терроризму.

По приговору суда он признан виновным по части 2 статьи 205.2 УК РФ - в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма, совершенные с использованием интернета.

Безработный Назриев три года назад был осужден в Московской области за совершение разбоев. Суд приговорил его к 13,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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Весной прошлого года Назриев разжился мобильным телефоном и принялся за поиски в интернете видеороликов и фотографий экстремистского характера.

Полученные материалы, а они были направлены на возбуждение ненависти и вражды в отношении исповедующих иные религии людей, он размещал на своей странице в социальной сети. Более того, демонстрировал их другим осужденным, сопровождая экстремистскими комментариями.

В ходе расследования этого дела выяснилось также, что Назриев на воле являлся членом запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство". Занимался он и вербовкой своих сторонников среди других сидельцев.

Происшествия Правосудие Тюрьмы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область
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