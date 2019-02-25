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25.02.2019 12:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии завели дело о гибели трех человек при пожаре

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Следком Башкирии возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" по факту обнаружения трех погибших после тушения пожара в деревне Идельбаково Зианчуринского района. Об этом сообщили в управлении СК РФ по Башкирии.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю
В Севастополе при пожаре в жилом доме погиб ребенок

Напомним, 24 февраля в Идельбаково загорелся бревенчатый дом. В огне погибли 30-летний мужчина, 38-летняя женщина и ее полуторогодовалый сын. 50-летняя женщина получила ожоги и находится в больнице.

Сейчас следователи Зианчуринского межрайонного следственного отдела СК РФ по республике пытаются выяснить причину трагедии, осматривают место происшествия и опрашивают свидетелей.

Судмедэкспертиза должна определить причину смерти погибших.

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