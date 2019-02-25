В Башкирии завели дело о гибели трех человек при пожаре

Следком Башкирии возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" по факту обнаружения трех погибших после тушения пожара в деревне Идельбаково Зианчуринского района. Об этом сообщили в управлении СК РФ по Башкирии.

Напомним, 24 февраля в Идельбаково загорелся бревенчатый дом. В огне погибли 30-летний мужчина, 38-летняя женщина и ее полуторогодовалый сын. 50-летняя женщина получила ожоги и находится в больнице.

Сейчас следователи Зианчуринского межрайонного следственного отдела СК РФ по республике пытаются выяснить причину трагедии, осматривают место происшествия и опрашивают свидетелей.

Судмедэкспертиза должна определить причину смерти погибших.